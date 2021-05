El duro tuit de Alfonso Reyes contra los botellones y el Gobierno tras el fin del estado de alarma

El fin del estado de alarma no es sinónimo del fin del coronavirus, pero eso no parece que todo el mundo lo entendiera así. El toque de queda se terminó a las doce de la noche en casi todas las comunidades autónomas, menos en cuatro, y muchas personas salieron a la calle a “celebrarlo”. Las imágenes dieron la vuelta a las redes sociales, que mostraron su indignación: reuniones multitudinarias de personas gritando, sin distancia, sin mascarilla, haciendo botellón (¿pero el botellón no estaba prohibido ya antes de la pandemia?). Uno de los que mostró su malestar es el ex jugador de baloncesto Alfonso Reyes, que superó el covid 19 hace un año, aunque tuvo complicaciones, lo pasó mal, fue ingresado y durante toda la pandemia se ha mostrado muy crítico con la gestión que ha hecho el Gobierno. Lo volvió a hacer ayer en un par de tuits, en los que critica la responsabilidad individual, pero también de los gestores. “123.000 fallecidos nos contemplan. La falta de responsabilidad individual viene acompañada de la desidia gubernamental. Una mezcla explosiva. Menos mal que las vacunas nos salvarán tarde o temprano. Pero, ¿Cuántos más se quedarán por el camino?”, escribe en uno. “Para gestionar la pandemia, las CC.AA. Para exprimir al contribuyente, el aparato del Estado. Para todo lo demás, Mastercard”, ironiza en otro.

