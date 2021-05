La hija de Guardiola y otras cinco hijas de entrenadores que salieron con futbolistas

La hija de Guardiola ha saltado a la actualidad de la prensa del corazón porque se ha publicado una foto de ella besando al futbolista Dele Alli en un bar. Hasta ahora el ex futbolista del Barcelona y actual entrenador del Manchester City había sido muy discreto con su familia y sus hijas. Pero la hija mayor ya tiene 20 años y tiene que ver cómo afronta esta fama a la que ha saltado de repente.

Las hijas de los entrenadores de fútbol a veces tienen la edad de los futbolistas que entrenan sus padres y no siempre, pero sí muchas veces suelen moverse en ese ambiente. En el caso de Guardiola, Dele Alli juega en el Tottenham y no hay relación profesional entre su padre y su pareja, pero hay otros casos en los que sí ha pasado eso y no se ha llevado especialmente bien.

Ronaldinho y la hija de Rijkaard

Uno de los más conocidos sucedió con Ronaldinho en el Barcelona, cuando se empezó a hablar de que estaba saliendo con Lindsay Rijkaard que, como indica su apellido era la hija del entonces entrenador barcelonista Frank Rijkaard. Era 2007 y los rumores decían que el club que, en 2007, también presidía Laporta, quería venderlo por petición del entrenador. Los típicos rumores que saltan siempre que se habla de un asunto así.

Lindsay Rijkaard

El yerno de Cruyff

No fue el único caso en el Barcelona, pero lo del portero Angoy con Chantal Cruyff, la hija del mítico entrenador y futbolista no era un rumor. Era una relación formal y cuando el entrenador se fue de malas maneras del Barcelona, su yerno, que acabó jugando al fútbol americano, también se marchó: “Yo ya tenía pensado salir del equipo porque estaba harto de negociar mi contrato cada año, pero aquello fue la gota que colmó el vaso, claro está. Ni las maneras ni las formas fueron las correctas”, aseguraba en El Confidencial. Siempre tuvo que vivir con los rumores de que si estaba en el Barcelona era por ser quien era para Cruyff. Parece algo inevitable para los futbolistas que salen con las hijas de los entrenadores.

Angoy, en el Barcelona

La hija del Mono Burgos y Keidi

El Mono Burgos ya no acompaña a Simeone en el banquillo del Atlético porque ha decidido buscarse la vida en otros banquillos. Eran íntimos y juntos llevaron al conjunto rojiblanco a lo más alto, aunque ahora Simeone está cerca de repetir éxito sin la compañía del ex guardameta en el banquillo. Fue en 2017 cuando salió a la luz que Flor, la hija del Mono Burgos, tenía una relación con Keidi, un futbolista que entonces militaba en el filial rojiblanco y ahora ha conseguido, con el Espanyol, subir de LaLiga Smartbank a LaLiga Santander. Se podía pensar que al tener a su suegro como segundo en el Atlético iba a tener algo más de enchufe, pero no le sirvió de nada.

Flor, hija del Mono Burgos

Maradona como suegro

Agüero fue entrenador en la selección Argentina por Maradona, el mito, pero para él era algo más, era su suegro. “Para la gente es Maradona, el mejor jugador de todos los tiempos. Para mí es un suegro normal. No es mucho de meterse en mis cosas. Te deja hacer tu vida porque él también lo vivió y sabe que cuando jugaba al fútbol no quería que le molestasen”, decía en su momento. Cuando Maradona le convocó para el Mundial, bromeó: “Si se porta mal, lo borro de la lista” y luego más serio: “Tiene una carrera hecha y no puedo no elegirlo”

Agüero y Gianinna Maradona

Cúper, un mito (y suegro) del Mallorca

En el Mallorca, el entrenador Héctor Cúper dejó una profunda huella en el equipo y en la ciudad. Él estuvo muy a gusto en la ciudad y en ella crecieron sus hijas. Una de ellas. Emilia Cúper, es, según se leía en el Diario de Mallorca, o al menos era en febrero del año pasado la novia de Abdón Prats, futbolista del conjunto mallorquín. Juntos posaban en fotos en las redes sociales. Al menos en este caso, el suegro podía explicarle al jugador del Mallorca aquellos buenos tiempos del equipo de las islas.