“He dormido más con Ronaldo que con mi mujer. Hice de todo con él”

Ronaldo Nazario, presidente y dueño del Real Valladolid, es el protagonista de una nueva serie documental de DAZN, que se estrena este jueves. Durante seis capítulos, en Ronaldo: el presidente se contará la nueva vida del brasileño y su experiencia al frente de este proyecto deportivo y económico.

“Compré el club con dinero de mi bolsillo, no hay ninguna inversión externa, no hay ningún fondo de inversión, no tengo socios. Es un proyecto mío y me encanta que sea así”, explica Ronaldo, quien tiene claro que el fútbol ha sido para él su mejor universidad: “He aprendido del fútbol cosas que no aprendería nunca en una universidad”.

En la serie documental intervienen diversos personajes del mundo del fútbol, como Roberto Carlos, compañero Ronaldo en el Real Madrid y en la selección de Brasil. “Todo lo que hace Ronaldo, lo hace bien. He dormido más con Ronaldo que con mi propia mujer. He hecho de todo con Ronaldo. Con límites y sin límites, pero lo hemos hecho todo. Desde el 1993, él ha sido mi hermano”, cuenta Roberto Carlos.

Ronaldo también habla de la especial relación que mantiene con Florentino Pérez: “Tengo una relación con el Real Madrid muy bonita, sobre todo con Florentino, que es un gran amigo y he aprendido mucho de él”.