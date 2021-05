Kroos estalla contra el arbitraje de Munuera: “Sentí que nos tomó el pelo”

Toni Kroos ha dicho basta. El futbolista alemán del Real Madrid ha criticado duramente el arbitraje que ha sufrido el conjunto blanco, que se ha visto gravemente perjudicado en las últimas semanas con la disputa de LaLiga en juego. El ‘8’ blanco así lo ha manifestado durante el podcast semanal Einfach mal luppen que comparte con su hermano Felix.

Kroos hace énfasis en la actuación de Martínez Munuera durante el Real Madrid 2-2 Sevilla: “No suele ocurrir a menudo, pero fue uno de esos días en los que para nada estuve de acuerdo con el árbitro. Cuando tienes la sensación de que estás siendo desfavorecido de esta manera, solo puedo decir lo siguiente: no puede ser”, señala.

Sobre la mano de Militao que supuso el penalti a favor del Sevilla, el alemán es tajante: “Ver la repetición y revocar su decisión, ya que no había señalado mano a priori, supuso influir gravemente en la pelea por LaLiga. Si al final no es suficiente, también será, desde mi punto de vista, por culpa de esta situación. Lo tengo claro. No es que deje un sabor amargo, me enfada bastante. Zizou no suele mojarse con decisiones arbitrales, pero, que acudiera al árbitro nada más terminar el partido, también fue prueba de que sentía que le había tomado el pelo. Y yo, también”, concluye.

“Me siento débil”

Asimismo, el alemán ha explicado cómo se siente tras su positivo por covid: “Me siento débil. No es nada agradable, es una sensación extraña, nueva. Si se van cumpliendo los plazos, podré incorporarme de manera normal a la selección, aunque puede que sea algún día más tarde. Lo que sí puedo decir a la gente: estaré listo”.

Luego incidió en su estado de salud: “Me siento algo mejor, la fiebre ha bajado un poco. A pesar de todas las precauciones que tomamos, lo cogió una persona que trabaja en casa”. Jessica, su mujer, se infectó antes que él. “Curiosamente, ya le había comentado de antemano que por ser siempre tan meticulosa y desinfectarlo todo iba a ser la primera en contagiarse. Y así fue”.