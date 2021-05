Real Madrid

Zidane da una pista sobre su futuro en el Real Madrid y no es la que se esperaba

Después de los noventa minutos contra el Villarreal había dos escenarios. El de la celebración de un nuevo título si los resultados cuadraban o el de mirar hacia el futuro de manera inmediata si el Atlético no fallaba en Valladolid. Sucedió lo segundo, así que el Real Madrid ya tiene que ponerse a pensar en lo que viene por delante. Un verano de bastantes cambios que deberían empezar, o no, por el inquilino del banquillo. Zidane ha sido tan hermético en cuanto a su futuro que anuncie lo que anuncie va a resultar una sorpresa. Conociéndolo y por alguna declaración, quizá lo lógico sería que se marchase, aunque sus palabras de ayer sonaron más a que antes de tomar una decisión quiere sentarse con el presidente y ver lo que hacen.

«Tengo que tomar una decisión, pero con paciencia y tranquilidad, tengo contrato», decía Zidane dejando una puerta abierta a que sea él quien encabece la reconversión necesaria de este mercado de verano. Lo primero que quería hacer ayer el francés en Valdebebas era valorar lo que han hecho sus futbolistas este curso, con más de 60 lesiones y días en los que casi no podía completar la convocatoria sin canteranos. «La afición y el club deben estar orgullosos de los jugadores. Cumplimos una vez más ganando un partido en el que no empezamos bien. Felicitarlos y ya está», arrancaba Zizou, dispuesto a esquivar todas las preguntas sobre su siguiente paso. Ante el Villarreal se quedó muy cerca de su título número doce como técnico blanco y por eso su estado de ánimo era el siguiente: «Estoy jodido, porque no conseguimos ganar la Liga. El balance de la temporada es que hemos dado todo en el campo. Y soy responsable de todo esto. Los jugadores lo que quieren es ganar, pero lo han dado todo y hay que felicitarlos», insistía antes de dar la enhorabuena al Atlético por la Liga.

Es su primera temporada en el club sin levantar trofeos, aunque la sensación es que la plantilla dio incluso más de lo que tenía en cuanto a fútbol y pulmones. Muchos les condenaron a finales de enero, cuando perdieron con el Levante y resulta que se han quedado a un partido tanto en la Liga como en la Champions. Por eso las declaraciones de Zidane parecían dejar una rendija abierta. «Los próximos días lo vamos a hablar con el club, con la gente que corresponde. Dentro de poco se sabrá lo que va a pasar, pero no sólo conmigo, también lo que va a pasar con el club la temporada que viene», explicaba.

«Sabéis el año que hemos tenido, no hemos ganado nada. Es así, sabemos dónde estamos y lo que tenemos que conseguir, pero ahora, tranquilidad y paciencia», añadía confirmando que habrá renovación, y que quizá podría encabezarla.

Sergio Ramos fue en la convocatoria aunque no entró ni un minuto en el que podría haber sido su último partido con el Real Madrid después de dieciséis temporadas. «Espero que no haya sido el último para él. Aquí todos los jugadores siempre están fuera por todo lo que se habla, pero ellos quieren estar aquí. No es el momento de hablar de los posibles cambios», confirmaba. El capitán sigue sin renovar y podría marcharse. Varane sí que fue titular y habría sido su despedida si finalmente se confirman sus ganas de marcharse y las del club de hacer caja con él. Y lo mismo les pasaría a Isco y Marcelo, que entraron en la segunda parte y estarán incluidos en la operación salida que se avecina.