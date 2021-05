El emotivo vídeo de Modric tras su renovación con el Real Madrid

El croata Luka Modric, que ha renovado como jugador del Real Madrid hasta el 30 de junio de 2022, ha asegurado que “no hay nada mejor que ser jugador” del conjunto blanco, ha indicado que “han sido nueve años de sueños” y espera “que la décima temporada sea también especial”.

“No hay nada mejor que ser jugador del Real Madrid y no hay mejor sensación que estar jugando en el Bernabéu. Todos quieren llegar al Real Madrid y yo he tenido la suerte de estar aquí, ahora voy a cumplir el décimo año y no existe nada mejor que representar a este gran club. Han sido nueve años de sueños y espero que la décima temporada sea también especial”, afirmó a los medios del club el internacional balcánico.

Modric comentó que le “llena de orgullo” su estancia en el Real Madrid: “Es algo increíble, que ni esperaba. Llegué aquí casi con 27 años y lo último que esperaba era estar tantos años en este gran club, donde la exigencia es máxima y siempre tienes que estar al nivel más alto posible para merecer seguir. Estoy muy contento y orgulloso de seguir un año más en este club”.

Para celebrarlo, ha publicado un vídeo en las redes sociales con el mensaje, en inglés, de: “Hogar, dulce hogar”.

El centrocampista de Zadar apuntó que el Real Madrid y su camiseta "te enseñan a no rendirte nunca". "Hemos vivido momentos en los que hemos peleado, no nos hemos rendido, y hemos ganado partidos y títulos en los últimos minutos. Eso es lo más importante: confiar en ti mismo y no rendirte”, aseguró.

Modric explicó que “es difícil elegir un momento con el Real Madrid porque hay muchos”. Aunque no quiso elegir uno indicó que “ganar la Décima y hacer esa temporada un doblete al ganar la Copa, el doblete de la temporada 2016/17, en el que ganamos Liga y Champions…” Lo que sí que dijo que tenía claro es que “para ser honesto, no podía imaginar que iba a ganar cuatro” Liga de Campeones”.

Relató que la Décima fue "de verdad especial porque se esperó tantos años, 12 años, para lograrla. Fue algo único y ganarla de la manera que la ganamos este título, sin rendirse hasta el final y creer. Creímos de verdad y ese gol que metimos en el último minuto del partido fue especial. Fue un título impresionante”.

“En la Undécima pudimos resolver antes el partido. Fallamos bastantes oportunidades, pero al final mantuvimos la calma en los penaltis y ganamos el título. La Duodécima en Cardiff fue para mí nuestro mejor partido de largo en una final de la Champions. Es en la que más he disfrutado jugando de las finales de Champions”, continuó.

“La última (la Decimotercera) fue también muy especial porque el míster nos enseñó un vídeo antes del partido de dinastías en el deporte antes de este partido: equipos de baloncesto y de fútbol americano que ganaron dos o tres, cuatro títulos consecutivos… Nosotros queríamos también entrar en esta historia y ser una dinastía y ganar tres seguidas. Yo siempre decía si existe un equipo que podía ganar dos Champions seguidas o más era el Real Madrid. Tenía que ser el Real Madrid el primero”, argumentó.

Para el balcánico lograr el Balón de Oro fue también "algo increíble". "Si te imaginas qué quieres ganar en tu carrera esto es la guinda del pastel. Fue algo espectacular, especial e inolvidable ganarlo en la época en la que estaban Cristiano Ronaldo, Messi y otros grandes jugadores que siempre se habla que van a ganarlo. Es un recuerdo para toda la vida presentar el trofeo en el Bernabéu y ver que la gente aplaudía y coreaba mi nombre. Me emociono hablando de estas cosas”, recordó.

“No me puedo imaginar lo orgulloso que estaba mi padre de su hijo. Cuando me pongo en su piel y su comportamiento, llorando, me emocionó. Sé que él estuvo conmigo desde el principio, llevándome todos los días a entrenar y después del entrenamiento íbamos a un parking de un hotel cerca del que vivíamos y trabajaba conmigo. Me cuidó de verdad al máximo. Estaba todos los días conmigo y a veces se venían mis hermanas y nos veían. Verlo así de emocionado es muy bonito y estoy muy contento de que haya vivido todo esto conmigo. Él tiene mucho mérito de lo que he logrado porque es mi mayor fan y mi apoyo desde el principio”, agregó.

También recordó el apoyo constante de su mujer: "Estamos juntos desde que tenía 18 o 19 años y es mi mayor apoyo, sobre todo en los momentos difíciles, porque necesitas tener a alguien que esté siempre contigo y que vea tus dificultades y sufrimientos. Luego están los niños, mis padres, mis hermanas y mis amigos de la infancia. Son la gente que siempre está conmigo en las buenas y en las malas y a los que siempre estaré agradecido por ello”.

Modric, cuyo peor momento fue cuando estuvo lesionado cuatro meses después de la Décima, advirtió que el secreto de seguir jugando a tan alto nivel es continuar cuidándose al máximo. “Sé que en la carrera de un futbolista, aunque ahora se alarga más, hay que estar centrado, entrenar, recuperarse, comer bien y descansar bien. Por eso creo que sigo manteniendo este nivel que he mostrado este año. Este club te obliga a hacer lo máximo y mientras esté aquí voy a darlo todo”, declaró.