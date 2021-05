La lección de madridismo de Modric de la que debería tomar nota Sergio Ramos para su renovación

Real Madrid

El Real Madrid acaba de anunciar la renovación por una temporada más de Luka Modric, un acuerdo que se negoció hace ya tiempo después de una negociación de lo más sencilla. No ha habido ningún problema para alargar un año más la relación del club con el futbolista croata, ya que éste entiende la situación económica compleja que vive el club y ha puesto por delante de todo sus ganas de seguir vistiendo de blanco.

A diferencia de lo que está sucediendo con Sergio Ramos, Modric ha aceptado una renovación a la baja en cuanto al sueldo para seguir en el Santiago Bernabéu, donde se encuentra feliz y disfrutando del fútbol a los 35 años. Su rendimiento ha sido magnífico este curso, en el que lo ha jugado casi todo sin apenas lesiones. Aunque el acuerdo se ha anunciado este martes, ya estaba apalabrado hace semanas. Firma hasta junio de 2022 con una bajada de sueldo acorde con los efectos negativos que la pandemia de coronavirus ha provocado en las arcas del club.

La política del Real Madrid es no renovar más de un año a los futbolistas que superan ampliamente la treintena y eso ha sucedido con Modric, que no ha tenido ningún problema en hacerlo por sus ganas de seguir y su madridismo, que es evidente. Su idea es retirarse vestido de blanco e incluso, en un futuro, poder entrenar en el club cuando comience su carrera como entrenador.

La facilidad con la que ha renovado su contrato contrasta con los problemas que está poniendo Sergio Ramos, que termina el 30 de junio y todavía no ha ampliado. Florentino puso la oferta al sevillano encima de la mesa y todavía no hay respuesta. No quiere el defensa firmar un año y reducirse en un porcentaje su salario, algo que sí ha hecho Modric sin ningún problema.

El gran capitán podría seguir el ejemplo del croata, otro peso pesado en el vestuario, y poner por delante sus ganas de seguir en la que ha sido su casa durante las últimas dieciséis temporadas. Está por ver lo que sucede, pero si se fija en Modric, Sergio Ramos lo debería tener claro.