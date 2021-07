Fútbol

«Tengo tanta confianza en los 24 que puede jugar cualquiera», advierte Luis Enrique antes de enfrentarse a Suiza. Y sus alineaciones dan prueba de esa confianza en sus futbolistas.

Con cuatro partidos disputados, sólo hay tres futbolistas que aún no han debutado. Dos de ellos son porteros, David de Gea y Robert Sánchez, que aún no se ha estrenado como internacional. El otro es el defensa central Diego Llorente, que fue el jugador descartado en el enfrentamiento con Eslovaquia.

En ese partido, el último de la primera fase, debutaron cuatro jugadores: Azpilicueta, Eric García, Traoré y Sergio Busquets, ya recuperado del positivo por Covid. Los «fichajes» le funcionaron bien al seleccionador y España ganó por 5-0.

También Pablo Sarabia disputó aquel día su primer partido como titular en el torneo. Y el extremo del PSG, donde ha estado condenado a la suplencia por la competencia con futbolistas como Mbappé, Neymar, Di María e Icardi, ha respondido muy bien. Fue uno de los mejores en el partido ante Eslovaquia, en el que originó el primer gol con un disparo al larguero que el guardameta metió en la portería de manera ridícula, y después dio una asistencia a Ferran Torres. Contra Croacia marcó el gol del empate y volvió a estar entre los destacados.

El otro extremo, el del City, es uno de los recuperados por el seleccionador. Fue titular contra Suecia en el primer partido y desapareció para dejar sitio a Gerard Moreno en los dos siguientes. Pero ha conseguido ser importante desde el banquillo y recuperar la titularidad y marcar otro gol contra Croacia en octavos.

Pero en pocos jugadores ha demostrado confiar tanto Luis Enrique como en Eric García. El central recién fichado por el Barcelona sólo ha disputado seis partidos en la Premier con el City esta temporada, pero fue titular en los tres compromisos de marzo con la selección y en los dos últimos en la Eurocopa, donde ha formado pareja con su ya ex compañero en el City Laporte.

«Hemos tenido la suerte de compartir vestuario en el City y aquí también. Eric es un grandísimo jugador, muy joven, que tiene mucho futuro y creo que nos complementamos muy bien en todos los sentidos», explica Laporte. «Él es diestro y yo zurdo, en la salida de balón puede ser muy bueno para los dos y estoy muy contento de compartir vestuario con él», añade.

La aparición de Gayá contra Croacia fue más sorprendente. No porque Luis Enrique no cuente con él –se ha alternado con Jordi Alba desde que regresó el asturiano–, sino porque aún no se había estrenado en el torneo. Pero cumplió de sobra en su función de abrir el campo por su costado y llegar hasta la zona de ataque. Tuvo una gran actuación, aunque fue sustituido por unas molestias físicas.

Por el lado derecho lo acompañaba Azpilicueta, el único especialista en el lateral de ese lado con el que cuenta la selección. Es el capitán oculto, un veterano que da tranquilidad y experiencia a sus compañeros. Y contra Croacia remató su partido con un gran gol, el primero que marcaba con la selección. Los «fichajes» le responden a Luis Enrique en los compromisos complicados.