El mensaje de Ibai Llanos a Luka Doncic para defender a España

Juegos Olímpicos

Luka Doncic. La descripción del rival contra el que ha ganado a la selección española de baloncesto se reduce a un nombre propio: el del jugador que rige los destinos de Eslovenia, que anota, asiste, rebotea y domina los partidos con insultante facilidad, aunque, pese a la victoria, no ha sido su mejor partido contra España. Es una de las estrellas indiscutibles de estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Aseguran sus compañeros que ir a comer con él en la Villa Olímpica requiere contar con dos horas para solventar la riada de fotografías y firmas que todos los deportistas solicitan al jugador de los Dallas Mavericks de la NBA.

Los epítetos parecen acabarse con un jugador que en su debut en unos Juegos Olímpicos estuvo a punto de batir el récord histórico de anotación -hizo 48 puntos, 11 rebotes y 6 asistencias ante Argentina, y se quedó a apenas siete del hito anotador del brasileño Óscar Schmidt- y en el segundo contra Japón, en apenas 26 minutos en pista, puso 25 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

A España le ha ganado 87-95.

Antes del partido, Ibai Llanos, narrador en Eurosport, le había mandado un mensaje “Hola, @luka7doncic, has vivido en nuestro país mucho años, has probado todo tipo de paellas, cocidos y tortillas, sabes que te queremos, tú nos quieres también. Lo digo para que no nos metas en un rato 52 puntos, muchas gracias y ten un gran día”.