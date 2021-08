Rahm no se lo cree: “Puedo garantizar que no tuve covid antes de los Juegos”

La participación española en los Juegos de Tokio y las 17 medallas (3 oros, 8 platas y 6 bronces) estuvieron condicionados por las ausencias. Rafa Nadal, Carolina Marín, Jon Rahm... precisamente el golfista vizcaíno ha asegurado antes de reaparecer en el Northern Trust en New Jersey que tiene serias dudas sobre el positivo que le apartó de la que iba a ser su primera cita olímpica. Rahm buscará la victoria este próximo fin de semana en el primero de los tres torneos que componen los playoffs de la FedEx Cup estadounidense.

A Rahm le mosqueó y mucho el que fue su segundo positivo por coronavirus. El primero fue algo más sencillo de asimilar. Iba líder en el Memorial, con seis golpes de ventaja, y tuvo que abandonar. El segundo positivo fue mucho más complicado de asumir. Después de los negativos del jueves y el viernes, llegó el positivo el sábado y en un nuevo test ese mismo día se repitió. “No me explico qué es lo que sucedió”, asegura. “Fue muy desafortunado. Me dolió porque quería representar a España, quería conseguir una medalla. Deseaba el oro, pero simplemente haber formado parte del medallero español habría sido algo enorme. Fue más devastador en ese sentido. En mi cabeza estaba más jugar para España que para mí. Aún me produce tristeza. Tendré que esperar otros tres años para, espero, clasificarme. Estaba preparado para estos Juegos”, afirma el vizcaíno.

Y es que Rahm asegura que no tuvo malestar alguno en ningún momento. “No estuve enfermo. Puedo garantizar que no tuve COVID. Me hice cinco test. Cuatro dieron negativo y uno positivo. La primera vez que lo tuve, mostré pocos síntomas, pero lo tuve. Esta vez no tenía nada”, afirma convencido.

Rahm afronta ahora dos torneos que sirven como clasificación para el Tour Championship. En las dos primeras citas, el Northern Trust y el BMW Championship, se trata de rodarse y acabar entre los 30 mejores para disputar el torneo final que se celebrará en Atlanta. “Quiero ganar todos los torneos, pero el más importante es el último. Estas dos semanas son más para prepararse y posicionarse”, comenta.