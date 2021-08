El pasado domingo llegaba a España Nilofar Bayat, la capitana de la selección afgana de baloncesto en silla de ruedas llegaba a Bilbao, tras ser evacuada de Afganistán gracias a la ayuda del periodista Antonio Pampliega. Ella era uno de los referentes del deporte paralímpico antes de la toma de poder por parte de los talibanes y ahora puede empezar una nueva vida en España y en su nuevo equipo, el Bidaideak Bilbao BSR.

Sin embargo otras nueve jugadoras de equipo paralímpico de baloncesto afgano, compañeras de Nilofar Bayat, no han corrido la misma suerte y siguen esperando en Kabul a ser evacuadas a España u otros países de la UE para “reconstruir sus vidas lejos de la presión talibán”.

En un comunicado, el club bilbaino de baloncesto en silla de ruedas que ha acogido a Bayat, ha precisado que las jugadoras son Fátima Hussaini, Rehela Haidari, Wahida Noor, Halima Hussaini, Mina Malik, Rahila Noori, Sakina Safhari, Semin Alí y Safi Kathera y que ayer habían conseguido llegar al aeropuerto internacional de Kabul sorteando controles.

Sin embargo, la espera continúa, permanecen escondidas en sus casas y la ayuda prometida por la ministra de Igualdad, Irene Montero, al periodista Antonio Pampliega ha quedado en nada, tal y como relata en un contundente “hilo” publicado en su perfil oficial de Twitter.

“Hablamos por teléfono el martes. Me dijiste que movías los salvoconductos de las niñas del basket. Ayer hablamos. Te dije que volvían a intentarlo. Después del atentado no has sido capaz de escribirme un WhatsApp para preguntarme si están todas bien. El feminismo debe ir más allá de Twitter”, así arranca el demoledor mensaje del periodista. Pero las críticas no se quedan ahí y el periodista acusa a la ministra de Igualdad de mostrar su feminismo y su preocupación por la situación en Afganistán en redes sociales cuando en privado la realidad es otra. “No es de recibo que uses tus RRSS para hablar de los derechos de las mujeres afganas cuando en privado demuestras que te da exactamente igual. Un WhatsApp o una llamada. “Antonio, ¿están todas bien?”. Te mandé sus fotos para que vieses en qué condiciones habían ido al aeropuerto”, sentencia Pampliega.

No es de recibo que uses tus RRSS para hablar de mis derechos de las mujeres afganas cuando en privado demuestras que te da exactamente igual. Un WhatsApp o una llamada. "Antonio, ¿están todas bien?". Te mandé sus fotos para que vieses en qué condiciones habían ido al aeropuerto. — Antonio Pampliega (@APampliega) August 27, 2021

Pero el duro mensaje del periodista, visiblemente enfadado con la actitud de la ministra, continúa. En dos mensajes más, Pampliego, estalla contra la negligencia de haber dejado a una niñas en un aeropuerto en durísimas condiciones y el hecho de no haberse preocupado por su estado tras el doble atentado en el aeropuerto de la capital afgana. Los terroristas suicidas dejaron, al menos, 60 muertos, entre ellos doce soldados de EE UU, y 140 personas heridas.

Termino con este hilo (fruto del calentón y la impotencia) diciéndote que todas están a salvo. Se marcharon a sus casas media hora antes del atentado. — Antonio Pampliega (@APampliega) August 27, 2021

De momento, ni desde el Ministerio ni desde el Gobierno se ha dado respuesta alguna a la denuncia del periodista. Pero las esperanzas de Pampliego se desmoronan una vez que España ha dado por concluida su misión de rescate en Afganistán.