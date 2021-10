Gritos contra Chimy Ávila en El Sadar por su apoyo a Abascal, de Vox

Fútbol

Osasuna firmó este sábado la primera victoria de la temporada en casa a costa de un Rayo Vallecano que se vio sorprendido por el tanto de Manu Sánchez en el minuto 92 que sirve a los rojillos para asentarse en la zona noble de la clasificación de LaLiga Santander. Sin embargo, hubo un ambiente enraricdo en El Sadar porque parte de la grada pitó y cantó contra Chimy Ávila. “Personalmente no me gusta que a un jugador mío le hagan eso. Si vamos todos juntos somos mucho mejores”, respondió Arrasate, técnico rojillo, al ser preguntado sobre los cánticos dirigidos hacia el Chimy Ávila por parte de un sector del estadio.

Todo empezó en el minuto 60 cuando salió a calentar y parte de la grada del fondo sur gritó. “Chimy, veta ya”. Seis minutos después saltó al campo y la afición se dividió entre quienes le pitaban y quienes le aplaudían. Y no es un asunto deportivo. Tiene un trasfondo político.

Todo nació el pasado junio cuando el futbolista colgó en su instagram una foto de él en una gasolinera con una camiseta en la que aparecía la cara de Abascal, el líder de Vox, con una frase: “El miedo es una reacción. El valor, una decisión”.

Chimy Ávila, con la camiseta FOTO: La Razón (Custom Credit)

El futbolista recibió muchas críticas y enseguida pidió a perdón: “Hoy metí la pata subiendo a mis redes una foto con una camiseta que ha ofendido a muchas personas. Lo siento. Fue un regalo que me hicieron con una frase con la que me identifico mucho y no pensé que podría tener todas las implicaciones que ha tenido para algunas personas. Ni sé de política, ni me interesa. Mis únicas pasiones son el fútbol y mi familia. No era mi intención ofender y pido disculpas”, escribió después para pedir perdón.

Pero no ha convencido a los aficionados más radicales del equipo navarro y la afición está súper dividida con su delantero.

Deleznables los gritos contra Chimy Ávila. #Osasuna — javierosasuna (@javierosasuna) October 2, 2021

Mi apoyo total para Chimy Avila. #Osasuna — David (@david_rudrakam) October 2, 2021

@CAOsasuna chimy Ávila kanpora y directiva dimisión. Aupa IndarGorri, Aurrera — Onneca Velazquez De Pamplona (@OnnecaP) October 2, 2021

Mientras, en el minuto 92, Cote sacó a relucir su buen golpeo para poner un centro medido a la cabeza de Manu Sánchez. El jugador cedido por el Atlético de Madrid se tiró en plancha para rematar de cabeza y poner el balón al palo contrario. El Sadar estalló de alegría y se olvidó de las divisiones.