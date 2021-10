La nueva Ana Peleteiro: su corazón con Omar Montes, su reconocido novio atleta y su coche

La medalla de bronce en los Juegos del pasado verano lanzaron al estrellato a la atleta Ana Peleteiro. Aunque ya en El Desafío, el programa de Antena 3, se dio a conocer y tuvo una bronca con Santiago Segura, la medalla supuso su confirmación. Además, sus reivindicativas palabras contra el racismo la convirtieron en viral nada más terminar los Juegos y ahora cada cosa que hace es seguida por sus numerosos seguidores. Peleteiro ha demostrado que, además se saber competir, es una mujer con las ideas claras y sin miedo a defenderlas. Se ha convertido en un modelo para muchas y muchos deportistas por la manera de afrontar la competición y por su forma de vivir.

Peleteiro utiliza las redes para dar a conocer su vida y estar en contacto con los aficionados, pero la última publicación ha sido la que más preguntas ha generado. En ella se ve a Peleteiro bailando con Omar Montes: con sus manos hacen un corazón y en Instagram, debajo del vídeo se leía una frase: “Confirmamos lo nuestro”. Eso ha levantado las sospechas de todos en las redes sociales porque puede que estén bromeando o puede que no. Ambos son amigos de antes y todo indica que no es más que un juego con el que vacilar un poco en las redes. Pero la broma ha crecido y a ver ahora cómo la paran.

Que se sepa, hasta ahora, el novio de Ana Peleteiro era (es) el deportista Nelson Évora, oro en triple salto. “Quiero darte las gracias por hacer que me enamorase del triple salto en 2008 cuando ganaste tu primera medalla de oro en los Juegos Olímpicos” se leyó en su Instagram nada más ganar la medalla en Tokio. . Era un mensaje muy emocionado: “Después de luchar durante cinco largos años por fin podemos decir que lo logramos. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Ahora nos toca seguir luchando y seguir cumpliendo sueños juntos. De Pekín 2008 a Tokyo 2020+1. Eres luz”.

Ana Peleteiro y Nelson Évora FOTO: La Razón (Custom Credit)

Su novio fue clave para ganar la medalla: “Me empecé a ver siendo 4º, que es lo que más temía y me vine un poco abajo, pero ahí entró Nelson [Évora, su novio, campeón olímpico de triple salto en 2008] que me conoce y me empezó a gritar en portugués, me dijo que llevaba 5 años entrenando para ello, que no lo iba a dejar escapar así, que quitase esa cara de mierda, saltase y no se rindiera. Me soltó unas cuantas palabrotas y ahí ya dije ‘es mi día, no lo puedes dejar escapar’ y me cambió”. Pero nadie ha aclarado nada por ahora, después de su baile con Omar Montes.

No es la primera vez que lo que hace Peleteiro en las redes genera mucho ruido, a veces inesperado. Hace poco mostró el coche que se había comprado y tuvo que salir a defender su compra, como si hiciera falta porque no es un coche barato: “La envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al talento”, escribió la atleta.