La historia de la partida de golf entre Jon Rahm y Rafal Nadal: ¡Perdió!

Ganarle a Rafa Nadal es complicado y así lo sufrió en sus propias carnes el número 1 del golf mundial, el español Jon Rahm. El vasco ha revelado que un duelo secreto al golf con Rafa... ¡y perdió!.

En un post en su blog de la Federación Vasca de Golf ha contado toda la historia de su particular y desconocido partido de golf con el balear cuando el jugador de Barrika era un desconocido estudiante universitario de segundo año en Arizona State. Ídolo de cada vez más jóvenes, Rahm también tuvo los suyos durante su juventud, pero sobre todo destacaba uno: Rafa Nadal.

Rahm era entonces una promesa del golf que estudiaba su segundo año de universidad en Arizona State. El encuentro tuvo lugar en ‘Porcupine Creek’, club privado de Larry Ellison en Palm Springs, y Rafa se llevó el gato al agua.

“La oportunidad de jugar con Rafa Nadal surge a través de Ricardo Relinque. Hubo un momento en aquel tiempo en el que se estaba valorando la posibilidad de que una persona de su equipo pudiera trabajar también conmigo. Yo estaba en la Uni, en Arizona State, y fuimos de San Diego a Palms Springs porque Rafa estaba jugando al tenis en Palm Springs. Hablamos y nos dijo yo juego al golf, así que si queréis venir podemos echar una partida…” cuenta Rahm.

“Estaba ante mi gran ídolo”

“Y así ocurrió -continúa-. Fuimos a un sitio que se llama Porcupine Creek. Es el jardín de Larry Ellison, el cofundador de Oracle. Es un club muy privado en el que se quedan los del tenis porque Ellison es un enamorado de ese deporte. Es uno de los clubes más exclusivos de Estados Unidos, bueno, exclusivo por decir algo, es lo siguiente: básicamente sólo puedes entrar al club si él quiere. Es de los más bonitos que hay, de cuidado, mantenimiento, flores… Es una pasada. Jugamos Rafa y yo y nadie más, al menos es lo que yo recuerdo, no sé si había alguien más, pero como para recordarlo, yo estaba jugando con Rafa Nadal, uno de mis grandes ídolos. Para que os hagáis una idea, en aquel momento el único libro que me había leído entero en mi vida era su biografía, así que imaginaros, yo iba emocionado, diciendo buah voy a jugar con Rafa, mogollón de preguntas, lo que voy a aprender… Pero aquello fue bastante diferente”.

Sin embrago la vivencia resultó muy diferente a los esperado. “Me encontré a un Rafa Nadal en modo competición -recuerda el genio del golf-. En 18 hoyos me habló lo mínimo. Me quería ganar y punto. Y me ganó. Le di ocho golpes y en el tee del 13 él estaba cuatro bajo par del campo y yo una menos. Lo recuerdo muy bien. Yo estaba pensando por dentro, pero qué broma es esta. Y ojo, jugando desde el mismo tee. Era mi segundo año de Universidad y él le pega muy duro, juega muy bien y, sobre todo, es un gran competidor, que es importante. Yo intentaba hablar con él, preguntarle del libro y él… nada, con máxima determinación, pensando sólo en ganar. Fue curioso e interesante”.

La revancha

Tras desvelar esta desconocida anécdota de su trayectoria, Rahm sueña con la revancha: “Me encantaría poder tener la oportunidad de pasar un poco más de tiempo con él, ahora que soy un deportista de más alto nivel, para aprender más de él y disfrutar más del día… Tengo muy claro lo que tengo que hacer la siguiente vez que podamos jugar. Voy a ir a ganar desde el principio. Pero de verdad, os tenéis que poner en situación, yo estaba bastante acojonado, súper impresionado, jugando con Rafa. ¡Es Rafa Nadal!”.