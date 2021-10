Ona Carbonell: “Ser madre te puede hacer mejor deportista”

Hace un año y medio Ona Carbonell consiguió la medalla más valiosa que tiene en su palmarés: su hijo Kai, del que tuvo que separarse para competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde demostró que se puede volver a la élite después de la maternidad. No es fácil, pero es posible y el reto de la reina de la natación sincronizada es que a las mujeres deportistas que tomen esta decisión les resulte más fácil todo el proceso. «Para mí era un sueño que se me presentó al quedarme embarazada: el poder volver después de dar a luz y competir en unos Juegos Olímpicos. Era un reto muy bonito desde el punto de vista deportivo y también una oportunidad de poder visibilizar esta situación de las mujeres deportistas y la maternidad», comenta satisfecha mientras recuerda lo duro que ha sido.

«Seguramente lo que más me ha costado es el tema de la lactancia con los entrenamientos, los viajes tan largos y tener que separarme de Kai. El sacaleches se convirtió en mi mejor amigo desde el primer mes y medio». Tuvo que ir aprendiendo sobre la marcha y ahora quiere que a las que vienen detrás no les pase y tengan más apoyo. «Se ha avanzado en algunos aspectos, pero a nivel de información creo que queda muchísimo por hacer. Por ejemplo, yo tuve que buscar en internet ‘’deporte de élite y lactancia’' y no había prácticamente nada». Se ha convertido en una referencia y algunas compañeras han acudido a ella. «Se han puesto en contacto conmigo varias deportistas para preguntarme cosas. Y yo les confirmé que se puede seguir entrenando durante el embarazo y también después. Y cómo afrontarlo con tu equipo, que no es fácil. Si puedo ayudarlas, encantada. Lo más grande que he hecho en esta vida es mi familia y ojalá nadie retrase esta decisión por el miedo a qué pasará con su carrera deportiva. La estadística dice que hay muchas menos deportistas madres que hombres y eso significa que queda mucho por hacer. Así que para mí ha sido maravilloso poder ayudar a otras mujeres».

Y lo ha hecho también a través de un documental en el que cuenta cómo ha sido su experiencia de una manera muy íntima. Se llama «Empezar de nuevo», está producido por YouFirst Sports y se puede ver en la plataforma televisiva de Rakuten. Le costó decidirse a abrir su intimidad de una manera tan radical, pero finalmente dijo sí. «Estoy muy contenta, aunque se trate de desnudarme mucho, ya que entra en mi vida personal, que no suelo mostrarla en redes sociales, porque para mí es importante mantener mi privacidad. Dije dos veces que no a este documental y hasta la tercera no acepté, porque me daba mucho miedo el mostrar tan de cerca mi vida personal. Pero por otro lado pensé que era muy buena manera de ayudar a las demás deportistas que quieren ser madres y mejorar y visibilizar esta conciliación a la que le queda mucho recorrido», comenta.

La grabación no fue fácil por todas las complicaciones que puso el coronavirus y los aislamientos a los que estaban obligadas las deportistas que entrenaban para Tokio «Fue difícil grabarlo, porque nos pilló en plena pandemia. Con el equipo para los Juegos hemos estado concentradas en burbuja casi todo un año, por eso muchas partes del documental están grabadas por mí o mis compañeras con el móvil, en plan selfie».

Apoyo de Iberdrola

Ona considera fundamental el apoyo de las marcas y las instituciones. En su caso, Iberdrola ha sido fundamental. «La labor de Iberdrola es muy importante, porque desde siempre ha apoyado a la mujer en el deporte y no sólo en la maternidad, en el papel de la mujer en el deporte en general. Con la maternidad, desde el principio han estado a mi lado y tenerlos cerca significa mucho para un deportista y más en un tema en el que todavía falta tanto por hacer. Para la mujer deportista es importante sentir apoyos como el de Iberdrola, que hacen una labor imprescindible y nos ayudan a visibilizar y a darlo a conocer. Me siento muy arropada», reconoce.

Todo ayuda para romper con esa idea de que después de ser madre no se puede volver a lo más alto. «Todavía cuesta que te vean igual de competitiva que antes de dar a luz y obviamente se ha demostrado que sí es así, que el cuerpo de la mujer vuelve a como era antes, incluso con otras experiencias que te hacen ser mejor deportista», relata. «Sí que hay una carga de cansancio y de que en tu cabeza lo más importante es tu hijo, pero muchas madres han demostrado, ganando medallas olímpicas y mundiales después de dar a luz, que se puede conseguir».