Las disculpas de Campaña por vestir a su hija del Sevilla

La mujer de Campaña subió una foto de la hija de ambos vestida del Sevilla, rival del Levante el pasado fin de semana. Los aficionados levantinistas se lo reprocharon y ella se encaró por las redes sociales con uno: «Vamos a ver, tú no puedes resubir mis historias legalmente, que tú lo sepas, y menos con una menor aunque le tapes la cara y sin mi consentimiento tampoco, tontos. El equipaje lo habéis pagado vosotros, tranquilos y un beso”.

El seguidor aseguró que luego le había pedido disculpas: “Sobre las fotos y la reacción de @PaulaAbalo debo decir que me escribió por privado para pedir perdón. Parece que entendió las cosas por donde no eran, ella pensó que era un ataque a la niña. Ya le aclaré que esa no era ni de lejos mi intención”.

También el futbolista se ha disculpado: “Afición, estoy aquí haciendo este vídeo para pediros disculpas por el revuelo y todo lo que se formó ayer. Sé que directamente no fui yo pero me siento igual de culpable. Y como padre de familia y representándonos creo que debo asumir esa responsabilidad. Ya esta mañana lo hice con mis compañeros, lo he hecho con la gente del club y ahora creo que me toca hacerlo con vosotros. No era la intención de ella ni nuestra faltar al respeto a nadie y ni mucho menos reírnos de nadie. Simplemente, pedir perdón y disculpas. Yo creo que al final llevo mucho tiempo en el club, siempre lo he dado todo por este escudo, va a seguir siendo así y que en ningún momento se dude de mi profesionalidad. Lo único que estoy haciendo es trabajar fuerte para volver lo antes posible y ayudar al equipo en lo que pueda. Dicho esto, os pediría que apoyarais en todo momento al equipo, que remáramos todos en una misma dirección y en estos casos aceptarais las disculpas

", ha dicho.