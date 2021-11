El árbitro del ‘VAR de la honestidad’ pide respeto y educación antes de comenzar un partido de fútbol infantil

Ángel Andrés Jiménez es un árbitro que apuesta por el fútbol base libre de violencia, desde el respeto y la diversión. El colegiado emite un discurso antes de comenzar el partido infantil a padres, entrenadores y jugadores que va a arbitrar como una práctica habitual.

“Soy el árbitro del partido, pero soy una persona más que quiere lo mismo que ustedes, que haya un ambiente sano y educativo, que no se escuchen cosas que no se tienen que escuchar, ni que se vean cosas que no se tienen que ver. Que los chicos puedan disfrutar del partido sin presiones y tanta orden que les deja la cabeza así y no les permiten divertirse, que es lo que ellos quieren”, comenzaba explicando a los tutores de los menores. “Les animo a que caminemos en esa línea de respeto y que pasen un rato bueno donde (los niños) adquieran unos valores a través del deporte“, continúa motivando un deseo generalizado que, en ocasiones, en la realidad “no se materializa”.

“Yo me voy a equivocar” adelantaba el colegiado proponiendo una solución colectiva para evitar recurrir al engaño. “El VAR de la honestidad, si me equivoco y vosotros lo sabéis, decídmelo. Si me equivoco rectifico, eso es deportividad, es bonito, si lo probáis os va a gustar” reivindicaba ante los espectadores y niños.

"¿Qué quieren para sus hijos y demás niños? Seguro que lo mismo que yo: que se diviertan y adquieran valores. Eso es imposible si no nos respetamos TODOS. Sin insultos y sin presiones".

VAR de la afición: Ver, Animar y Respetar.

Charla con los jugadores, tuit anterior. 2/3. pic.twitter.com/QMaydxSFQT — Ángel Andrés Jiménez (@ArbitrodelaPaz) October 30, 2021

Asimismo, Ángel traslada dos mensajes promovidos por la @plataforma090 sobre el deporte: “Educar es ganar” y “Podemos divertir(n)os jugando” recordando la importancia de la tolerancia. “Cuando nos hablemos entre nosotros que sea con corrección. Es lo más importante. Luego se gana, se pierde, eso es parte del fútbol. Pero si no hay respeto no hay diversión”, insistía ante los equipos y entrenadores.

La plataforma defiende el lema “Nuestro Var: ver, animar y respetar”.

El vídeo viral del colegiado @ArbitrodelaPaz en Twitter, ha obtenido una gran repercusión en redes y está siendo aplaudido por la correcta educación de los valores del deporte: el respeto, la honestidad y la deportividad.