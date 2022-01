Virginia Torrecillas convocada por el Atlético tras superar el cáncer

Esta misma mañana el Atlético de Madrid hacía publica la convocatoria para la semifinal de la Supercopa de España femenina que se jugará este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Este comunicado ha traído consigo una noticia que los aficionados han celebrado con mucha alegría: Virginia Torrecilla forma parte de la lista.

Es la primera vez que la jugadora mallorquina entra en la lista después de que anunciara hace diez meses su recuperación tras superar el tumor cerebral del que fue diagnosticado en mayo de 2020. “Todo ha salido muy bien. Estoy limpia”, comunicó la jugadora en un vídeo a través de sus redes.

El entrenador Óscar Fernández ha convocado 24 jugadoras, toda la plantilla, de las cuales habrá que descartar a dos para así completar las 22 fichas que se permiten inscribir en cada partido. Virginia lleva ya un tiempo preparándose y entrenando para la ocasión, y ha conseguido figurar entre las elegidas por el técnico madrileño. Solo queda ver si llegará a disputar unos minutos contra el Levante.

La noticia ha tenido una gran acogida en las redes sociales:

Las 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐜𝐚𝐝𝐚𝐬 para la semifinal de la Supercopa 🔴⚪ pic.twitter.com/jKHKhbH4em — At. Madrid Femenino (@AtletiFemenino) January 19, 2022

Una de las frases habituales cuando se habla de quienes han sobrevivido al cáncer es que son unas luchadoras, que sus ganas de vivir han superado a la enfermedad. Virginia Torrecilla ha contado lo que apenas se explica, lo que no está en ese relato épico que nos contamos: el dolor y el miedo. «Mentiría si dijese que no lo he pasado y que no lo paso. Tienes que afrontar una enfermedad que no sabes cómo va a salir. Siempre hay miedo de volver a recaer, pero hay que asumirlo y vivir para adelante».

A sus 27 años, la futbolista seguirá con su carrera, una historia de superación digna de destacar. Torrecilla ha hecho todos los esfuerzos por volver a vestir la camiseta rojiblanca y por el momento, ya ha conseguido dar un gran paso: entrar en una convocatoria.