Patricia García disputará el sábado su último partido con la selección nacional femenina de rugby ante Rusia (16:00), en la jornada final del Campeonato de Europa en el campo de rugby “Las Terrazas” de Alcobendas. Patri García ha confirmado que no volverá vestir la camiseta de la selección española de rugby, una vez que dispute su último encuentro frente a Rusia, donde España puede revalidar el título de campeona de Europa.

La medio melé del Exeter Chiefs inglés ha tomado esta decisión con 32 años y después de defender la camiseta española durante doce años, tanto en la modalidad de XV como la olímpica de rugby 7. “¡Qué difícil es anunciar esto! Tras 12 años de entrega a la Selección Española de Rugby, quiero anunciar que este será mi último partido con ‘‘Las Leonas’'. No ha sido una decisión fácil, pero sí siento que es lo mejor. Siempre he tratado de ser y dar mi mejor versión vistiendo esta camiseta, tratando de dejarla en un mejor lugar, llevándola siempre con mucho honor y sobre todo responsabilidad”, ha asegurado. “Gracias a la Federación Española de Rugby y a todas las personas (compañeras, staff, técnicos...) con las que he tenido la gran oportunidad de aprender, compartir y disfrutar durante todo este tiempo. Me habéis ayudado a cumplir mis mayores sueños y a crecer muchísimo tanto a nivel deportivo como personal. Gracias, gracias, gracias”, añade una vez conocida su convocatoria para el partido ante Rusia.

Patri García, nacida en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) el 2 de diciembre de 1989, ha sido triple campeona de Europa de Rugby XV y campeona de Europa de rugby 7; ha disputado cuatro Copas del Mundo de Rugby, y olímpica con las Leonas, con las que obtuvo un diploma en los Juegos de Río de Janeiro de 2016. Ha sido 42 veces internacional con la XV y ha disputado 342 partidos de rugby 7. También ha estado en el Top 10 de las máximas anotadoras de puntos (única jugadora europea) en toda la historia de las World Seven Series (noveno puesto con 673 puntos). En 2018 fue incluida en el equipo ideal de la temporada de las Series Mundiales por la Federación Internacional de Rugby (World Rugby). Con el adiós de Patri García se despedirá uno de los mitos del rugby español.