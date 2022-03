Un gimnasta aparece en el podio de la Copa del Mundo con la Z de los tanques rusos

El armenio Artur Davtyan se convirtió en el gran triunfador de la prueba de la Copa del Mundo de gimnasia disputada en Doha, tras cerrar su actuación en la capital catarí con dos medallas de oro al imponerse en la final de salto. Davtyan, bronce en este aparato en los pasados Juegos, cumplió con los pronósticos y se alzó con la primera plaza en la final de salto con una nota de 15,033 puntos. Dos décimas más que el ucraniano Nazar Chepurnyi, plata con una calificación de 14,833, puntos y 0,367 más que el australiano James Bacueti, que completó el podio con una puntuación de 14,666. Un triunfo que permitió a Artur Davtyan, de 29 años, sumar su segundo oro en Doha, tras el logrado el viernes en la final de anillas.

El ucraniano Illia Kovtun, bronce en el concurso completo en los mundiales de Kitakyushu 2021, se impuso en la final de paralelas con un nota de 15,166 puntos. El gimnasta ucraniano, el único que logró la clasificación para todas las finales por aparatos, aventajó en 0,600 puntos al kazajo Milad Karimi, que debió conformarse con la plata con una puntuación de 14,566, mientras que el bronce fue para el ruso Ivan Kuliak con un total de 14,533 puntos. No fue la única medalla para Kovtun que con una nota de 13,933 se colgó el bronce en una final de barra, en la que se impuso el israelí Alexander Myakinin con una puntuación de 14,333. Un oro y un bronce al que sumar la medalla de plata que el gimnasta ucraniano logró el viernes en la final de suelo.

Y aquí es donde surgió la polémica. El ruso Iban Kuliak subió al tercer cajón del podio y en su maillot se podía ver la Z visible en los carros de combate y vehículos blindados con los que Rusia ha invadido Ucrania. Su significado, en teoría, es “A por la victoria”. Kuliak no es el único gimnasta ruso que ha mostrado su patriotismo. La que fuera leyenda de la gimnasia rusa Svetlana Khorkina ha difundido por sus redes sociales el siguiente mensaje: “Campaña de todos los que no están avergonzados de ser rusos. Difundámoslo”. Khorkina es coronel del ejército ruso y está casada con un general. Kuliak, que recibió entrenamiento militar el año pasado, no podrá participar en los próximos Campeonatos de Europa ni a partir del lunes en las competiciones organizadas por la Federación Internacional de Gimnasia. Su aparición con la Z habitual en los tanques rusos puede suponerle una severa sanción.