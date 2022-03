“Mi golf me da arcadas, me da ganas de vomitar”, la terrible autocrítica de Sergio García

Sergio García terminó el primer recorrido de The Players, el torneo reconocido como el quinto grande del golf con un golpe por debajo del par, a cinco de los líderes, Fleetwood y Hoge. y a sólo dos del mejor español, Jon Rahm. Pero no estaba nada satisfecho de su actuación.

“Siempre soy sincero y voy a ser sincero. Me da arcadas, en estos momentos mi golf me da arcadas”, confesaba en Movistar después del recorrido. “Los golpes que estoy pegando... me entran ganas de vomitar, así de claro te lo digo. Estoy pegando unos golpes que no tienen ni pies ni cabeza, estoy pegando golpes que quiero pegar de una manera y me salen del revés”, añadía el golfista español, ganador de un Masters de Augusta.

“Afortunadamente hoy porque he metido tres o cuatro putts larguísimos, si no podía haber sido un día muy complicado”, se consolaba.

“Hay que seguir a ver si esto cambia, pero me encuentro bastante incómodo. No entiendo por qué intento pegar un golpe de una manera y no soy capaz, y me sale de una manera totalmente diferente. La sensación es muy fea”, lamenta. “Tengo todo Estados Unidos a la derecha y la tiro a la izquierda”, dice el castellonense.

La segunda jornada de The Players, que se juega en Ponte Vedra Beach, en Florida, se ha suspendido por la lluvia, por lo que el torneo finalizará el lunes en lugar del domingo.