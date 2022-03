El mensaje de Nadal a Kyrgios para dejarle las cosas claras tras liarla en el partido de Indian Wells

Rafa Nadal alcanzó la ronda de semifinales en el torneo de Indian Wells al superar (7-6(0), 5-7, 6-4) a Nick Kyrgios este jueves, salvando el invicto de 2022 en un partido siempre incómodo ante el australiano, y en el que éste volvió a mostrar que aunque ha intentado calmarse durante los últimos años, los nervios siguen superándole en momentos de tensión. Por ejemplo, cuando tiró al raqueta al suelo y casi golpeó a un recogepelotas. Nadal, que nunca ha roto una raqueta porque sus valores se lo impiden, habló con contundencia de esa moda de los tenistas de romper su “máquina” de trabajo: “No puedo tener una opinión clara porque estaba en mi lado y no pude ver lo que ocurrió”, aseguró primero,para después dejar claro que le parecía fatal: “Al final, hay una organización que está tomando decisiones. Pero, por supuesto, cuando se cruzan ciertas líneas, la cosa se vuelve diferente. Cuando permites que los jugadores hagan cosas, no sabes dónde está el límite, y es algo complicado”, dijo Nadal, que tiene muy claro cómo actuar ante estos casos y quiere que la organización también lo haga: “La ATP debería revisar el reglamento porque estas situaciones están ocurriendo cada vez más a menudo. Debería revisar las cosas y tomar decisiones. No me refiero al partido de hoy porque no lo vi”.

Después tuvo buenas palabras para Kyrgios, que muchas veces ha sido su “enemigo”: . “Soy colega de todos estos jugadores. De alguna manera, tengo buena relación con todos ellos, incluso si se trata de Nick. La gente puede pensar que nos odiamos por lo que pasó en el pasado, pero no es cierto en absoluto. En cierto modo, me gusta como personaje”, dijo un Nadal totalmente conciliador con un tenista que más de de una vez le ha buscado las cosquillas.

Pero Nadal siempre ha pensado que es un tenista con gran potencial: ““Creo que Nick tuvo una gran actitud en términos de espíritu de lucha. Por supuesto que tiene su personalidad, su carácter. A veces hace cosas que a mí no me gustan, pero lo respeto porque tiene un carácter diferente, son distintos puntos de vista y diferente tipo de educación”, dijo el tenista español que también algunas veces ha apuntado que un Kyrgios más centrado en el juego sería mejor jugador.

Pero alabó el partido que hizo en Indian Wells: “Lo más importante es que trató de hacerlo lo mejor posible, luchó hasta el final. jugó a un gran nivel de tenis. Ese es el Nick Kyrgios que quiero ver. Es bueno para el tenis”.

Nadal ganó, en definitiva, y puso el 19-0 en lo que va de 2022, en busca de su cuarto título después de las conquistas en el torneo de Melbourne, Abierto de Australia y torneo de Acapulco. El camino está siendo empedrado para el tres veces campeón en el desierto californiano, pero el juego del balear crece y se adapta a la exigencia a partes iguales.

El balear sometió a un Kyrgios que parecía fuera de partido después de perder un primer set que tuvo atado, en medio de su espectáculo de gestos, raquetas por los suelos y conversación con todos. El australiano supo centrarse y exigió otra actuación de mucho mérito en lo que va de año del campeón de 21 ‘grandes’.