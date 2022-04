“Carlos Sainz, Fernando Alonso y ahora la Xavineta”, las redes se mofan del Barcelona

La magia de Xavi en el Barcelona no ha dado para nada. Para ganar en el Bernabéu, celebrarlo como un título y plantarse al final de temporada sin nada que ganar y con la sensación de que esto se hace demasiado largo. Así, el Barcelona, que tenía marcado en rojo la fecha del partido pendiente ante el Rayo Vallecano, desaprovechó la bola extra que le facilitó el calendario y cayó por 0-1 frente a un rival que prácticamente certifica su salvación.

Busquets no encontraba explicación: “Nos cuesta mucho sacar los partidos en casa, encajamos muy rápido y vamos a remolque. Los contrarios ganan confianza, juegan con el resultado y si no somos efectivos en las dos áreas, cuesta el doble”, decía tras el partido. “Los goles vienen por algún despiste o fallo. No salimos mal, pero llegó una jugada que vimos 200 veces en vídeo con Álvaro García, que es muy rápido, nos la han hecho y no la hemos podido parar”. Y eso complico todo: “Fuimos a remolque, tratando de dar velocidad, pero ellos estaban bien plantados. Sin efectividad, con pérdidas de tiempo. La dinámica es negativa, no hemos aprovechado el colchón que teníamos para mirar hacia arriba y ahora estamos empatados con el Sevilla”.

El Real Madrid está a un pasito de ganar LaLiga, mientras en las redes sociales vacilan al Barcelona

La Xavineta la conduce Ortega Cano. — Kim Jong-un (@norcoreano) April 24, 2022

La culpa es de Pedro Sanchez, desde que subio la gasolina en España, la xavineta no puede rellenar el deposito y no les da para mas... — ByDiegoX10 (@ByDiegoX10) April 24, 2022

Ahora un rayo... Lo que le faltaba a la Xavineta 🤦‍♂️ pic.twitter.com/E2o55fKWN8 — La ceja de Padrelotti 🤨 (@CejaDiCarletto) April 24, 2022

La “Xavineta” desde el paron de selecciones pic.twitter.com/gyZu8adUn0 — iker (@joselunazi__) April 24, 2022

💔 La Xavineta....



3 derrotas seguidas en el Camp Nou por primera vez en la historia.



A 15 puntos del Real Madrid



Sin Copa Del Rey.



Sin Europa League.



Sin Champions League.



Sin Supercopa. pic.twitter.com/BiRQyAbNse — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) April 24, 2022

Pues el sábado toca fiesta de alirón liguero con nuestra gente en el Bernabéu. Qué maravilla. Y olé por el @RayoVallecano . Brutal su partidazo. Un año más en Primera. Que siga la fiesta mientras la Xavineta sigue en la cuneta... — Tomás Roncero (@As_TomasRoncero) April 24, 2022