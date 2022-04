La durísima carta de los jugadores de rugby contra la Federación

Los jugadores de rugby de la selección española ya no pueden más. Por segundo año se quedan sin jugar el Mundial al que se habían clasificador por errores burocráticos en los despachos. Están desesperados y de ahí la carta que han hecho pública: “Mediante este escrito queremos comunicar nuestro disgusto, enfado y tomar distancias de estos dirigentes que no han hecho más que arruinar DOS VECES CONSECUTIVAS nuestra participación en el mundial. Máxima competición en donde nosotros los jugadores hemos demostrado en el terreno de juego que somos capaces de alcanzar”, aseguran.

Consideran que se ha tirado por tierra todo el trabajo que han hecho en el campo. Lo conseguido ya no vale nada por culpa de alguien que no viste de corto: Nuestro trabajo estuvo bien hecho y logrado, y doblemente opacado por la incapacidad de realizar un buen trabajo desde el presidente hasta el último directivo encargado de chequear la elegibilidad de cada uno de los jugadores. Nos sentimos descuidados, desprotegidos por nuestra federación y queremos que quede claro que no estamos de acuerdo con nada de lo que han dicho hasta ahora. Cómo grupo queremos despegarnos de toda la mentira y la ineficiencia de la federación”, continúan.

Quieren que los responsables paguen por su desidia. “Aprovechamos para anunciar que en estos días vamos a escribir una carta formal para pedir la dimisión y limpieza de la federación”, acaba la carta.

Antes, el presidente de la Federación Española de Rugby (FER), Alfonso Feijoo, había anunciado este viernes su dimisión después de que la selección española no vaya a participar en el Mundial de Francia de 2023 después de incurrir en la alineación indebida del sudafricano Gavin van den Berg, un hecho del que el dirigente se ve “responsable, pero no culpable”.

“Soy responsable, pero no somos los culpables de lo ocurrido. Entiendo la decepción de jugadores y ‘staff’, la decisión no ha contemplado las circunstancias excepcionales. Por ello, recurriremos la sanción, por haber perdido en el despacho lo ganado en el terreno de juego”, afirmó Feijoo en una rueda de prensa en la sede del Consejo Superior de Deportes.

En esta comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente también anunció su dimisión, aunque “no antes de que los procesos disciplinarios estén encaminados”, en un proceso que durará “aproximadamente un mes”. “Me voy sin culpa. Hemos sido engañados, nunca hubiera pensado que alguien pudiera falsificar un documento oficial”, confesó.

“No comunicamos nada antes por respeto al proceso en curso. Se ha aplazado la final de Copa del Rey y la eliminatoria de cuartos de final del ‘playoff’ de División de Honor en el que participa el Alcobendas”, informó Feijoo sobre las medidas tomadas tras la decisión de World Rugby, que afectan al equipo en el que milita el jugador, que falsificó su pasaporte.