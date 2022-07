Javier Castillejo: “Del boxeo echas de menos hasta los golpes”

Javier Castillejo (Vallecas, 1968) disfruta ahora de su semana de gloria. Movistar+ ha estrenado «El Lince», el documental que recorre su vida personal y deportiva y con el que el ex campeón del mundo de boxeo ve llegar algo del reconocimiento que echa en falta para una carrera como la suya. Campeón del mundo en dos categorías, varias veces campeón de Europa y el mejor boxeador español de la historia reciente.

Ya tiene un libro, un documental, ¿qué le falta?

Pues una película. Yo lo que quiero es que apoyen más al boxeo, que sepa la gente que hay deportistas, que hay boxeadores, hay grandes campeones que están ahí luchando para conseguir sus sueños y también es una manera de enseñarle a la gente que uno tiene que luchar, que en la vida te caes y hay que levantarse y seguir adelante. Como el boxeo mismo.

¿Su carrera hubiera sido más fácil ahora?

Hay televisión, hay muchas cadenas y con apoyo se pueden conseguir grandes cosas. En mi época, es que yo he estado en muchas épocas, ha habido momentos en que no había televisión, otros sí. Pero teniendo a la televisión detrás es más fácil caminar para llegar lejos. La televisión hace que el deporte suba o baje, que el deportista tenga más medios o no.

¿El combate con De la Hoya es el más importante de su carrera?

Es un combate importante en mi historia, en mi vida. Date cuenta de que yo fui como campeón del mundo a Estados Unidos, a pelear con una estrella como Óscar de la Hoya. Eso fue muy grande para mí y para el boxeo.

¿Qué combate recuerda con más cariño?

Hay muchos. Cuando quedé campeón del mundo la primera vez con Mullings fue espectacular porque hacía 21 o 22 años que España no tenía un campeón del mundo. Ésa fue una victoria importante, hay muchas más. Cuando gané el campeonato de Europa con Akhmet Dottuev en Londres fue un trampolín, porque si llego a perder seguramente no hubiera hecho el Mundial.

¿Qué hubiera sido de su carrera sin Poli? Le abre el camino a usted y a otros que venían detrás.

Poli tuvo una época importante en el boxeo, abrió camino al boxeo en sí, a todo. Creo que fue importante. Gracias a él y a Sarasola, el empresario que le ayudó, se abrió camino, claro que sí.

¿Qué piensa ahora cuando ve su situación?

Te da pena, pero es la vida que ha elegido él. Cada uno toma el camino que quiere, unos se equivocan y otros no.

Siendo una estrella siempre ha mantenido sus raíces en Parla.

Tú tienes que ser el mismo por muchas cosas que consigas en la vida. Es evidente, por ejemplo, que si tienes un Renault 5 y te puedes comprar un Mercedes te lo compras, pero no quiere decir que tú cambies personalmente. Te puedes cambiar de casa, en lugar de comprarte un piso te compras un chalé, pero salir del lugar no sé por qué. Yo tengo mi gente ahí, mi familia, mis amistades, estoy bien.

La única derrota por KO en su carrera le llegó en la última pelea. Cuenta en el documental que eso fue una señal.

Era una señal de que ya me tenía que retirar porque yo, como era muy cabezota, aunque ya tenía 40 o 41 años quería seguir. Y eso fue una señal para dejar las cosas claras, para decir «ya no más, ya se acabó». El boxeo es duro. Tenía 71 combates, 21 años boxeando... era el momento de decir adiós.

¿Qué importancia tiene en su carrera la familia?

Es la clave, que la familia te apoye, porque también lo pasas mal. Creo que es lo más importante, que la familia te apoye en el camino que tomes, no sólo en el boxeo.

¿Su mujer y su madre fueron las más felices cuando se retiró?

Sí. Ellas han sufrido mucho, pero nunca me han dicho nada. Aunque yo sé que pensaban en la retirada lo antes posible. Pero ha sido mi vida, ellas lo sabían y ha sido así hasta que me he retirado.

¿Cómo es eso de que echa de menos hasta los golpes?

Es una manera de hablar, echas de menos todo en el boxeo, hasta los golpes.

También lo dice De la Hoya.

Es que es verdad. Echas de menos ya no el golpe en sí, sino ese momento del impacto que te hace pensar, recuperarte, seguir tirando hacia delante.