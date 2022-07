Patricia García: “El rugby español no tiene cimientos y sin ellos no habrá resultados”

La candidatura de Patricia García a la presidencia de la Federación Española de Rugby en las elecciones que se celebran el sábado presenta la novedad de un consejo internacional de asesores compuesto por gente muy principal en el mundo del rugby como David Thorne, uno de los impulsores de la Premiership inglesa desde el puente de mando de London Wasps, club histórico en Gran Bretaña. Define a su candidata como «el futuro del rugby español» y receta medidas «de desarrollo que permitan ver a equipos españoles compitiendo a corto plazo contra Saracens, Stade Français o Leinster. Sólo así se captará el interés de los patrocinadores».

Dos mundiales perdidos por errores administrativos… Llegará, si gana, a una federación traumatizada.

Como sucede en el rendimiento, hay lesiones que son prevenibles y otras que no, las que se podían prevenir nos dan una buena pista de la salud organizativa de la Federación. Proponemos un modelo de cambio y reestructuración tanto del organigrama como de su metodología de trabajo. Contamos con expertos en el equipo como Alberto Ruiz Luca de Tena que ha desempeñado altos cargos de gestión y estrategia no solo a nivel de clubes sino de federaciones nacionales, continentales e incluso la internacional, World Rugby. Un profesional con su experiencia y reconocimiento internacional es una figura clave para llevar a cabo la renovación en la gestión federativa que necesitamos en el rugby español.

La selección femenina de XV tampoco jugará el Mundial, ni la masculina de «seven». ¿Es el rugby español un enfermo crónico o ve brotes verdes?

De todas las crisis surgen oportunidades, si somos capaces de verlas y tenemos la valentía de cogerlas, pero está claro cuál será el resultado que tenemos si seguimos haciendo las cosas de la misma manera. Tres de las cuatro selecciones nacionales absolutas están fuera de las próximas Copas del Mundo. Debemos incorporar una Dirección Deportiva de forma inmediata a la FER y promover una política deportiva basada en pulir y desarrollar el talento que hay en España. En un medio plazo, el rugby español elevará su nivel de desarrollo y en consecuencia su nivel competitivo, pero la realidad es que hoy no tenemos los cimientos y sin ellos no mejoraremos.

Ha presentado un plan de crecimiento hasta 2040. Se dice que las prisas son para los ladrones y para los malos toreros...

Necesitamos sostenibilidad económica, deportiva, organizativa y cultural. Esto no es viable con luces cortas, necesitamos una estrategia a largo plazo que otorgue un sentido de desarrollo a las decisiones que hay que tomar en el día a día. Por eso tiene sentido la incorporación de una dirección estratégica en la FER. Caer en cortoplacismos no nos permitirá ser una potencia mundial de rugby.

Sólo una federación olímpica española, la de remo, está presidida por una mujer. ¡Queda mucho para la igualdad!

No quiero convertir estas elecciones en una cuestión de género ni de edad, porque también llama la atención que yo tenga 32 años. No creo que eso deba ser un motivo para votar a favor ni en contra, aunque la representación de mujeres en el deporte ha sido una asignatura pendiente, en la que creo que se está trabajando en el buen camino. El deporte, a veces, no es más que una foto de la sociedad. El hecho de que haya más diversidad de perfiles en los puestos de mando es una respuesta a la evolución de nuestra sociedad, y está demostrando dar resultados muy positivos tanto en el ámbito federativo como en el empresarial en todo el mundo.

Sus rivales, un opositor y un continuista

Otras dos candidaturas concurren a la presidencia de la FER. El vallisoletano Juan Carlos Martín «Hansen» anunció que se presentaría antes incluso de que se sustanciase la dimisión de Pablo Feijóo, contra el que perdió las últimas elecciones y frente al que se ha erigido en contestataria oposición. En el polo opuesto, el guipuzcoano Iñaki Vergara ostentaba una vicepresidencia en la directiva saliente y estuvo al frente de la junta gestora bajo el que echó a rodar el proceso electoral.