El Aifos 500 sin Felipe VI cae hasta la quinta plaza

Con toda la flota de la Copa del Rey Mapfre navegando en la bahía de Palma, más de un centenar de embarcaciones, la segunda jornada de competición acogió el estreno de las categorías Mallorca Sotheby’s Women’s Cup y Herbalife J70. «Balearia-Team RCNP» y «Let it Be» encabezan las clasificaciones de ambas clases después de un día en el que Felipe VI no patroneó el Aifos 500 que pasó de la segunda a la quinta plaza en BMW ORC 1.

El viento volvió a acompañar con el Embat que sopló sobre los 10-12 nudos de intensidad. El «Balearia» del Real Club Náutico de Palma (RCNP), patroneado por Mariva Bover, sorprendió a las nueve tripulaciones que compiten en la clase exclusivamente femenina, entre ellas, el «Dorsia Covirán», de Natalia Vía-Dufresne, gran favorito para la victoria.

En BMW ORC 1, «HM Hospitales» de Carles Rodríguez sigue líder después de que la embarcación de la Armada Española, segundo tras la primera jornada, sólo pudiera lograr un quinto y un sexto puesto en las dos mangas celebradas.

La clase más intensa de lo que va de competición está siendo la BMW ORC 2. El «Teatro Soho- Caixa Bank», campeón en 2021, está protagonizado un duelo directo con el estonio «Katarina II», segundo en las cuatro pruebas disputadas. Javier Banderas, armador y patrón del líder, revela el nivel de la categoría: «Hemos tenido una dura guerra de viradas con el Elena Nova, y tenemos dos barcos con los que casí navegamos en tiempo real: el Katarina y el Elena Nova, tercero. Sí es verdad que llevamos cuatro primeros, pero cada regata es un mundo y la fase final es otra regata diferente».

El miércoles se celebrará la última jornada de la fase previa con dos nuevas pruebas, y a partir del jueves dará inicio la fase final. Pero en la bahía de Palma no sólo hubo actividad en el agua. Y es que se conoció que en la primera jornada, el lunes, agentes de la Policía Nacional detectaron y neutralizaron dos drones que volaban en las inmediaciones del círculo de seguridad de la competición, uno a última hora de la mañana y otro por la tarde. Los agentes que conforman el importante dispositivo desplegado en la capital balear identificaron a los dos pilotos de estos drones, un turista estadounidense y otro polaco.

Clasificaciones

BMW ORC 1

1. HM Hospitales (Hkg) 12 puntos

2. Estrella Damm (Sui) 15

3. Palibex (Esp) 16

5. Aifos 500 (Esp) 20

BMW ORC 2

1. Teatro Soho CaixaBank (Ita) 4,5

2. Katarina II (Est) 9,5

3. Rivareno Gelato Elena Nova (Ale) 13

BMW ORC 3

1. Scugnizza (Ita) 4

2. Immac Fram (Ale) 14

3. Brujo (Esp) 15

BMW ORC 4

1. Mestral Fast (Esp) 7

2. Enewtec (Esp) 8

3. Meerblick Fun (Ale) 9

Clubswan 50

1. Onegroup (Sui) 18

2. Earlybird (Ale) 18

3. Hatari (Ale) 20

Clubswan 42

1. Koyre Spirit of Nerina (EEUU) 10

2. Canopo (Ita) 14

3. Raving Swan (EEUU) 14

Clubswan 36

1. Farstar (Ita) 11

2. Goddess (Ale) 12

Herbalife J70

1. Let it be (EEUU) 6

2. Bodega Can Marles (Esp) 8

Mallorca Sotheby’s Women’s Cup

1. Balearia-Team RCNP (Esp) 4

2. Dorsia Covirán (Esp) 8