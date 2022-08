Una remontada histórica para un novato en la Copa del Rey Mapfre

Pese al boicot que sufrió la página web oficial de la Copa del Rey Mapfre de vela la penúltima jornada en la bahía de Palma fue espectacular en los diferentes campos de regatas. Siete de las nueve clases en liza registraron cambios en la cabeza de la clasificación con diferencias mínimas.

Todo se decidirá hoy con las últimas pruebas de la fase final de la competición náutica de referencia del Mediterráneo, que reúne en los pantalanes del Real Club Náutico de Palma (RCNP) a un centenar de embarcaciones de una veintena de países.

Los nuevos líderes y con muchas opciones de proclamarse vencedores en sus respectivas clases son: Red Bandit, Teatro del Soho CaixaBank, Scugnizza y Meerblick Fun en BMW 1,2,3 y 4; Balearia (Mallorca Sotheby´s Women´s), Hatari (Clubswan 50) y Nadir (Clubswan 42). Mantienen el primer puesto Farstar, en Clubswan 36 y Alcaidesa Marina, en Herbalife Nutrition J-70.

Tres embarcaciones acapararon el protagonismo antes de la jornada decisiva: Red Bandit, de Carl-Peter Forster, Teatro del Soho CaixaBank de Daniel Cuevas y el Balearia de María Bover, éste último en la clase reservada sólo a tripulantes femeninas.

El TP 52 Red Bandit, debutante en la Copa del Rey Mapfre, recuperó el liderato que consiguió en la primera jornada y que le fue arrebatado por una descalificación tras una maniobra prohibida. La remontada de los alemanes ha sido espectacular. Saca cinco puntos al HM Hospitales y seis y medio al Estrella Damm.

En ORC 2 la lucha también es titánica entre el Teatro del Soho CaixaBank, el alemán Rivareno Gelato- Elena Nova y el estonio Katarina II, estos dos últimos empatados a 15 puntos, a 5 del líder.

La clase femenina también ha sufrido un vuelco. Balearia del Real Club Náutico de Palma saldrá a navegar hoy con tres puntos de ventaja sobre el Dorsia Covirán, de Natalia Vía Dufresne, líder del circuito Iberdrola de vela femenina, ganador del trofeo La Reina de Valencia y gran favorito. El dominio de ambos barcos ha sido total durante los cinco días de competición en los que han ido alternando el liderato.

La embarcación que acumule en su casillero la puntuación más baja en el último día de regatas se convertirá en campeón absoluto de la cuadragésima edición de la Copa del Rey Mapfre de vela.

Clasificaciones

BMW ORC 1

1. Red Bandit (Ale) 14 puntos

2. HM Hospitales (Hkg) 19

3. From now on (Arg) 20

6. Aifos 500 (Esp) 34

BMW ORC 2

1. Teatro Soho CaixaBank (Ita) 10

2. Rivareno Gelato-Elena Nova (Ale) 15

3. Katarina II (Est) 15

BMW ORC 3

1. Scugnizza (Ita) 10

2. Brujo (Esp) 24

3. Tanit IV-Medilevel (Esp) 24,5

BMW ORC 4

1. Meerblick Fun (Ale) 19

2. Enewtec (Ale) 22

3. Pulpo Negro (Esp) 23

Clubswan 50

1. Hatari (Ale) 12

2. Onegroup (Sui) 16

3. Niramo (Ale) 25

Clubswan 42

1. Nadir (Esp) 13

2. Pez de abril (Esp) 17

3.Loyre-Spirit of Nerina (Esp) 18

Clubswan 36

1. Farstar (Ita) 10

2. G Spot (Mon) 12

Herbalife J70

1. Alcaidesa Marina Les Roches-Tripsst 14

2. Le Roches-Tripsst (Esp) 18

Mallorca Sotheby’s Women’s Cup

1. Balearia Team-RCNP (Esp) 15

2. Dorsia Covirán (Esp) 18