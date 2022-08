La Fiscalía judicializa la expulsión de la selección española de rugby del Mundial 2023

La Fiscalía de Madrid ha denunciado al ex presidente del Club Alcobendas Rugby, dos ex técnicos y un ex jugador por falsedad en documento oficial al alterar el pasaporte del jugador sudafricano Gavin Van den Berg, lo que derivó en la expulsión de la selección española del Mundial de Francia 2023.

Según ha informado la Fiscalía madrileña, a los cuatro denunciados se les atribuye su participación en unos hechos que dieron como resultado la falsificación del pasaporte del jugador de origen sudafricano para que obtuviera la condición de jugador en el Club Alcobendas Rugby, lo que a su vez le habilitaba para jugar con la selección.

El Comité Judicial Independiente de World Rugby decidió en abril descalificar a la selección española del Mundial de Francia 2023 debido a la alineación indebida de Gavin Van den Berg en varios partidos de clasificación. Como consecuencia de este caso, el entonces presidente de la Federación Española de Rugby (FER), Alfonso Feijoo, dimitió de su cargo, para el que finalmente fue elegido en asamblea Juan Carlos Martín Sánchez; y la selección española anunció también que recurriría su expulsión del campeonato.

El Club Alcobendas Rugby aseguró que colaboraría con la FER para esclarecer los hechos, y, tras la resolución de World Rugby, decidió apartó cautelarmente y de forma inmediata de sus funciones a todos los implicados, con la apertura de un expediente para depurar posibles responsabilidades.

Ahora la Fiscalía de Madrid ha presentado una denuncia contra los cuatro ex miembros del club citados, argumentado que el ex presidente del mismo “en connivencia con los otros tres denunciados” acordó la falsificación del pasaporte “o las copias del mismo” del jugador sudafricano, para ocultar que no había cumplido con el tiempo que debía haber estado en España.

Según el ministerio público, el primer y el segundo entrenador del equipo solicitaron y acordaron con el jugador denunciado la manipulación del pasaporte para la confección de unas copias donde se alteraron los sellos de salida de España y entrada de la República de Sudáfrica los días 7 y 8 de julio de 2019, lo que realizó el jugador “siguiendo las indicaciones de los anteriores”. El objetivo era demostrar que el jugador habría permanecido sólo fuera del suelo español 62 días dentro de los tres años computables, conforme la normativa regulable para obtener la condición del jugador selección.

Detalla que la alteración “mendaz” del pasaporte era necesaria para los denunciados, puesto que la FER exigía al presidente del Club Alcobendas de Rugby el envío de todas las hojas escaneadas del pasaporte del jugador.

Según la denuncia “inicialmente y a simple vista del pasaporte verdadero, el jugador no reunía los requisitos para poder ser seleccionable, al superar los días que el jugador extranjero podía residir fuera de España”, motivo por el que el ex presidente del club aseguró que el jugador lo había extraviado.

Además, tras insistir la FER que sin todas las hojas no podría participar en el proceso de selección, “de manera sorprendente afirmó que el jugador había recuperado su pasaporte, enviando escaneadas todas las hojas del documento de identificación ya manipuladas, tras así acordarlo con el resto de los denunciados”.

Así envió la documentación falsificada en noviembre de 2021 a la FER, que la remitió a la Federación Internacional de Rugby (World Rugby) para que el jugador pudiera jugar con la selección, lo que inicialmente se dio por válido.

Sin embargo, el 7 de marzo de 2022 la Comisión de Elegibilidad de la FER recibió un requerimiento de World Rugby, tras una queja formulada por la Federación de otro país (Rumanía). y esta consideró que esta queja fue “acertada”, puesto que el jugador sudafricano no reconoció los sellos de salida de España y entrada en Sudáfrica los días 7 y 8 de julio de 2019 que constaba en las copias escaneadas remitidas a la Federación Internacional.