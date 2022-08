Usyk vuelve a derrotar a Joshua en la revancha por el título de los pesos pesados

Anthony Joshua se envolvió con la bandera ucraniana y reconoció, micrófono en mano, la grandeza de su rival después de que los jueces anunciaran sus puntuaciones. OIexandr Usyk retuvo el título de campeón del mundo por decisión dividida de los jueces. Dos de ellos le vieron ganador, 116-112 y 115-113. El tercero, que fue el primero en anunciarlo, vio ganador a Joshua por 115-113.

El combate fue ajustado y en los últimos asaltos Johsua lo dio todo para recuperar la desventaja que arrastraba en las cartulinas. Una poderosa derecha se estampó contra la mandíbula de Usyk y le hizo tambalearse. Ahí fue cuando el ucraniano se dio cuenta de que hacía falta algo más que aguantar ante las poderosas manos del británico.

Eso sucedía en el noveno asalto y en el décimo Usyk ya salió otra vez dispuesto a golpear. Había dominado durante gran parte del combate y parecía que le bastaba con administrar la ventaja para ser proclamado de nuevo campeón del mundo y retener los cinturones que le había arrebatado a Joshua en su anterior enfrentamiento, en el que el británico jugaba en casa, en el estadio del Tottenham.

Esta vez el terreno era neutral, la pelea se celebraba en Jeddah (Arabia Saudí) y entre el público se veían muchos turbantes. La mayoría de los presentes animaban a Joshua, pero nada es capaz de intimidar a Usyk, acostumbrado como está a pelear en territorio hostil.

El ucraniano, además, no peleaba sólo por su orgullo sino también por el de su país. En su esquina eran varios los que trasladaban a su indumentaria los colores de la bandera de su país con la leyenda “los colores de la libertad”. A Lomachenko, otra leyenda del boxeo ucraniano, también se le podía ver por allí.

Usyk, con un excéntrico peinado pero con el estilo sobrio de siempre, pudo con todo . Usyuk conserva los títulos de la de Asociación Mundial de Boxeo (WBA), la Organización Mundial de Boxeo (WBO), la Federación Internacional (IBF) y la Organización Internacional (OBF), además del reconocimiento de la revista “The Ring” como el mejor peso pesado del momento. Sólo le queda el título del Consejo, que está en manos de Tyson Fury. El británico ha amenazado varias veces con retirarse, pero tan seguro está Usyk de que seguirá que anunció que si Fury se retira ya no boxeará más.

“Esta victoria es para mi país, para mi familia, para los militares defendiendo nuestra nación. Esto ya es histórico, muchas generaciones verán este combate, he recibido muchos golpes pero he resistido y le he dado la vuelta. Estoy seguro de que Tyson Fury no está retirado, quiero pelear con él, si no peleo con él, no peleo con nadie”, aseguró.