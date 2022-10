Carlos Sainz, “pole” en Estados Unidos

Carlos Sainz tiene mañana la oportunidad de lograr una nueva victoria en la F1, eso sí, tendrá que ser con permiso de Verstappen, que ya es campeón y no tiene nada que perder, aunque en sus espaldas está la responsabilidad de ayudar a ganar el Mundial de Constructores para Red Bull, que lo quiere a toda costa. No siempre se puede decir que un equipo termina por delante de multinacionales como Mercedes o Ferrari. Además, ayer falleció el fundador de Red Bull, y la escudería querrá dedicar el triunfo al austriaco Dietrich Mateschitz.

Carlos fue más rápido que su compañero, que acabó segundo por una sola décima, aunque saldrá en posiciones más retrasadas (12º) ya que sustituyó elementos de la unidad de potencia y eso supone algunas posiciones en parrilla de salida. En el mismo caso se encuentra Sergio Pérez (8º). “No voy a mentir, creo que los Red Bull son favoritos. Suelen tener mejor ritmo de carrera y normalmente nos alcanzan porque Max hace un buen trabajo y Red Bull tiene un buen coche para el día de carrera, pero haremos todo lo posible para estar por delante mañana e intentar ganar la carrera que será una manera increíble de empezar estas cuatro últimas pruebas del Mundial”, dijo el madrileño en la entrevista a pie de pista. Sainz recibió el trofeo de la pole position de manos del español Alex Palou, campeón de la IndyCar 2021, que este viernes se estrenó de manera oficial en la Fórmula 1 en la primera sesión de entrenamientos libres, en la que pilotó un McLaren. “Ha sido una vuelta divertida, muy divertida, pero complicada por las rachas de viento. Cada curva es una aventura con estos coches porque no sabes cuánto agarre vas a tener, cuándo esperar, y he podido hacer una vuelta sin cometer errores para conseguir una pole que no acababa de llegar”, señaló el madrileño sobre el giro que le dio la primera plaza en la parrilla de salida.

Por su parte, Fernando Alonso logró la novena plaza, sin embargo, una sanción de cinco posiciones por cambiar motor de combustión le llevará al decimocuarto lugar. El asturiano acabó por delante de su compañero Ocon, que estrenaba suelo, al contrario que el español, que ya no recibirá mejoras.

El Gran Premio arrancará mañana a las 21:00h.