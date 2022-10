¿Quién es la española que firma la sanción a Fernando Alonso?

Todavía resuenan los ecos de la tardía sanción de la FIA a Fernando Alonso en el Gran Premio de Estados Unidos. El español terminó séptimo, pero lo hizo después de sufrir un gran susto con Lance Stroll, con quien chocó, voló y más tarde golpeó el guardarraíl. Aun así, continuó en carrera y, todo eso, sin saber a ciencia cierta el estado del monoplaza. El caso es que Alonso se volvió a marcar un carrerón enorme. Sin embargo, horas después se produjo algo inexplicable. Los jueces de la prueba, entre los que se encontraba la española Silvia Bellot, castigaban a Alonso con 30 segundos por competir con un coche “inseguro”, ya que cruzó la meta sin uno de los espejos, que se desprendió en las vueltas finales debido al choque sufrido con el Aston Martin. Se cayó minutos después. Fue el equipo Haas el que advirtió a la FIA que el Alpine estaba corriendo en condiciones “ilegales” con un coche que no cumplía las normas de seguridad con una pieza que podía desprenderse y dañar a alguien. Sin embargo, la FIA no advirtió de esta circunstancia a Alpine. No le mostraron la bandera negra y naranja que refleja esta situación. Tampoco hubo llamada por la radio como suele ocurrir en casos similares. No actuaron de oficio. Debió ser un equipo el que diera la alerta en una cuestión de seguridad.

Cuando acabó la carrera, el delegado técnico de la FIA, Jo Bauer, dio conformidad al Alpine. Por tanto, la clasificación podía darse por definitiva. Sin embargo, poco después, los jueces (que no intervienen en cuestiones ni decisiones de seguridad, que es cometido del director de carrera) admitieron a trámite la protesta de Haas, al que convenía que sancionaran a Alonso. Bauer cambió su opinión y, efectivamente, en su declaración posterior afirmó que el Alpine era un coche “inseguro” sin uno de los espejos. Algo en lo que coincidió Nicolas Tombazis, director técnico de la FIA. Los comisarios también escucharon a los representantes de sendos equipos. Y, a pesar de que ya estaban fuera de plazo (aplicaron una discutible excepción del reglamento para volver a juzgar la acción) castigaron a Alonso. Obviaron, además, que en 2019 se produjo un precedente igual con Hamilton y Leclerc, que no fueron sancionados. Lo peor de todo es que la sanción deja en evidencia la seguridad de la FIA durante la carrera, que no avisó a Alpine ni se dio cuenta de que Alonso corría sin espejo a pesar de tener las llamadas de Haas y “miles” de cámaras y ojos que trabajan para la seguridad. Los jueces que tomaron la decisión fueron Garry Connelly (ex piloto de rallyes y comisario), Enrique Bernoldi (ex piloto de F1 dos temporadas que pasó sin pena ni gloria), Dennis Dean (comisario) y la propia Silvia Bellot. Silvia es hija de Josep María Bellot, comisario deportivo con más de 40 años de experiencia en categorías nacionales e internacionales. Desde muy pequeña se aficionó al mundo de las carreras y, una vez que descartó la posibilidad de correr, se interesó por ser «juez», comisario deportivo, una función que requiere conocer el reglamento a la perfección y saber impartir justicia en plena carrera o después de ella. Estudió biología y también diseño de moda, pero el automovilismo es su verdadera vocación. Adquirió mucha experiencia en categorías como la complicada Copa Hyundai, la Euroformula, el DTM o las World Series. En 2011 debutó como comisaria deportiva en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Turquía, como una de las tres personas (colegio de comisarios) que sancionan los incidentes que se producen durante la carrera. Apenas tenía 25 años y la FIA vio en ella a una gran conocedora de esta labor, del reglamento y mucha fortaleza para no dejarse ganar la batalla de las presiones externas. Quienes han actuado con ella afirman que tiene una buena visión de la carrera y que detecta bien los posibles incidentes. Además, es de las que aplica el reglamento con total rigor.

Una de sus últimas decisiones como comisaria de Fórmula 1, junto a sus compañeros, fue declarar «incidente de carrera» el choque sufrido entre Leclerc y Verstappen en los últimos instantes del Gran Premio de Austria de 2019, una decisión que enfadó muchísimo a Ferrari porque perjudicó (según ellos) la carrera del joven pupilo de los italianos. Bellot debutó como directora de carrera en la F-2 y la F-3 y debió tomar decisiones rápidas para mantener la seguridad de los pilotos en pista. Ahora ejerce en algunos Grandes Premios de Formula 1.

Alpine ha apelado la decisión y el jueves será llamado a declarar en México, donde se disputa la siguiente prueba del calendario. Otros jueces dirimirán la situación de nuevo.