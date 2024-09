La acción sin precedentes de Mourinho ante una cámara después de un gol anulado

José Mourinho ha vuelto a llamar la atención con una escena que rápidamente se hizo viral. En la victoria, del nuevo equipo del portugués en Turquía, el Fenerbahce en su visita ante el Antalyaspor con un marcador de 0-2, el gol anulado de Edin Dzeko fue lo que causó que 'The Special One' buscara una forma diferente para mostrar su inconformidad sin tener que decirle al árbitro.

Por el minuto 77, fue que los de Mourinho tenían ya la ventaja mínima en el marcador y Tadic, quien anotó el primer tanto, mandó un pase filtrado hacia el delantero bosnio, quien no falló ante la salida del guardameta, pero la acción fue anulada por una posición adelantada. Mourinho no estuvo de acuerdo con la decisión, es por eso, que con un portátil mostró una captura de pantalla frente a una cámara para demostrar que se había equivocado.

El entrenador luso fue amonestado tras esta situación, pero 'The Special One' no reclamó, simplemente se quedó en el banquillo sentado con los brazos y piernas cruzadas mientras se realizaba un cambio para los suyos. El partido continuó y minutos después, un gol en propia puerta de Thalisson Kelven fue lo que decantó el partido a favor del Fenerbahce.

Al finalizar el partido, Mourinho habló frente a los medios: "No hubo fuera de juego. Cuando lo miramos desde la perspectiva de nuestra cámara táctica, esa posición estaba limpia". También hizo énfasis en aún falta mucho por mejorar en su equipo. "No sucede con un chasquido de dedos. Todo el mundo quiere que todo suceda muy rápido. Es importante tener estabilidad en el fútbol. Estamos tratando de ganar estabilidad", declaró.