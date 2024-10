Se acerca el regreso de Ronald Araujo

La vuelta de Ronald Araujo es una de las más esperadas, debido a que en la actualidad Hansi Flick no cuenta con grandes alternativas en defensa. Prácticamente, en la zaga son intocables Pau Cubarsí e Iñigo Martínez porque Eric García ha jugado más como doble pivote ante las lesiones de Marc Bernal, Gavi y Frenkie de Jong, quien apenas está regresando. Además, Andreas Christensen también es baja debido a una tendinopatía en el talón de Aquiles del pie izquierdo.

Sin embargo, el cuerpo técnico y el departamento médico quieren tomarse con calma los tiempos del uruguayo, quien fue intervenido en Finlandia el 22 de julio tras la rotura del tendón isquiotibial del muslo derecho que sufrió en los cuartos de final de la Copa América. Desde hace un mes trabaja en el gimnasio de la Ciutat Esportiva con los recuperadores del club y todo indica que su regreso va bien encaminado.

Inicialmente, la vuelta a las canchas de Araujo estaba prevista para diciembre, pero es probable que vea minutos antes. Debido al incansable trabajo del central y a su evolución, el siguiente parón de selecciones podría marcar la recuperación de Ronald y quizá habría la posibilidad de que entrara en las convocatorias de finales de noviembre. En concreto, estaría en el duelo del 24 de noviembre ante el Celta de Vigo o un par de días después frente el Brest en Champions League.

El jugador se siente motivado por su regreso y, en una entrevista para Barça One en conmemoración a su quinto aniversario vestido de culé, habló sobre su recuperación: "Voy progresando muy bien y eso me deja feliz. No ha sido un tiempo fácil, pero he aprendido muchísimo, tanto a nivel físico como a nivel mental. Estoy muy contento por cómo va la recuperación. Voy a volver como un toro".

Araujo a sus 25 años, además de ser uno de los portadores del brazalete de capitán, es uno de los líderes del equipo y tiene gran influencia dentro del vestuario, esto lo tiene clarísimo Flick, quien en repetidas ocasiones ha elogiado su gallardía y disciplina. Además, tiene contrato hasta 2026 y cuenta con el respaldo de los dirigentes del club. Para el entrenador alemán, el jugador entra en sus planes y ha seguido de cerca su proceso: "He hablado con él, tenemos un buen feeling y hablamos un poco de todo. El reto será ganar títulos esta temporada", afirmo Ronald.

De darse las cosas como están planeadas, la vuelta del uruguayo sería de gran ayuda para el equipo, que tendrá un inicio de 2025 apretado con la Supercopa en Arabia Saudí, las dos últimas jornadas de la primera fase de la Champions League, la Copa del Rey y los encuentros de LaLiga.