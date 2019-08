Ha estallado al bomba este sábado en la República Checa. Álex Rins ha, precisamente, estallado contra Marc Márquez después del pique que los dos tuvieron sobre la pista. Rins adelantó a Márquez con agresividad y éste se lo devolvió incluso empujándolo con la mano en la calle de boxes. Después, por la tarde, Rins tomó la palabra y no se cortó para nada. "Es una falta de respeto, parece que no tiene respeto por los demás pilotos. Es un poco la forma de actuar que tiene, no es la primera vez que lo hace. No me voy a comer la cabeza por este juego psicológico, se lo tiene que hacer mirar porque es más peligroso que otra cosa", decía Álex visiblemente molesto.

"Tuvo un accidente en Moto2 y quizá perdió algo de vista. He visto que se abría un poco y creí que me dejaba pasar. En cuanto he entrado, se ha cerrado de golpe y nos hemos tocado. Yo he seguido normal y después ha frenado muy fuerte a pesar de que sabía que iba a entrar en boxes y casi nos tocamos", continuaba el de Suzuki.