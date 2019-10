Las reacciones a la sentencia del procés se suceden en el ámbito del deporte. Una de las más duras ha sido de un clásico en los banquillos del baloncesto español, Alfred Julbe. El que fuera entrenador entre otros del Joventut, el Girona, el Amway Zaragoza, el Cáceres y el Barcelona ha expresado su opinión con un rotundo tuit: «Visca Catalunya Lliure!!! Mai més espanyols!!! Trenquem tots els lligams!!! Via pacífica però imparable!!!». «Visca Cataluña libre!!! Nunca más españoles!!! Rompamos todos los lazos!!! Vía pacífica, pero imparable»!!!

El actual entrenador del Limoges siempre se ha mostrado muy beligerante en relación a todos los temas del proces. En su perfil de twitter figura un lazo amarillo y eso contrasta con haber sido parte de la Federación Española en anteriores etapas de la FEB. Julbe ha ejercido como preparador de selecciones inferiores, ya que su prestigio como técnico es indudable.

Julbe se ha mostrado crítico con el Gobierno, con la Corona y con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en los últimos meses. Limoges es el último club de un entrenador que fue elegido en dos ocasiones (1988 y 1997) Entrenador del Año en España. Desde su salida de la élite se convirtió en un trotamundos. Pasó por el Uni Girona femenino, por el Titánicos de León mexicano, ha sido seleccionador de Egipto (puesto que también ocupó Juan Antonio Orenga) y en España su última experiencia fue con el filial del Barça. En esa etapa como azulgrana incluso llegó a dirigir un partido de la Euroliga ante el Maccabi antes de la llegada de Svetislav Pesic al banquillo barcelonista. «Siempre me costó tener equipo, incluso en la mejor época de mi carrera. Los clubes debían estar en una situación muy compleja para qué pensarán en mí. He sido un hombre de cancha, he cuidado muy poco las relaciones personales», ha declarado en una entrevista.