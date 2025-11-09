"Alibaba II" toma el mando en el Desafío Barceló

La vela regresó a la ría de Pontevedra con la disputa de la primera jornada del Desafío Barceló, cita organizada por el Real Club Náutico de Sanxenxo que pone fin a la temporada 2025 de la clase 6 Metros en España. La jornada estuvo marcada por la ausencia de los dos principales candidatos al título, "Bribón" y "Titia", cuyos barcos se encuentran aún a bordo del portacontenedores "MSC Kayla", retrasado en su llegada a Vigo debido al temporal registrado esta semana. La tripulación del "Titia" compitió finalmente a bordo del "Acacia", mientras que la del "Bribón" se repartió entre el "Stardust", donde navegó el Premio Nacional del Deporte Jane Abascal, y una embarcación de apoyo, en la que estuvo el resto del equipo incluidos Pedro Campos y el Rey Don Juan Carlos.

Tras un aplazamiento inicial en tierra a la espera de que el viento se asentase, la primera prueba dio comienzo alrededor de las 15:00 horas. En el campo de regatas, viento del suroeste de unos siete nudos que fue perdiendo intensidad con el paso de la tarde.

Los 6 Metros pudieron completar las dos pruebas previstas en el programa, con "Alibaba II", del Monte Real Club de Yates de Bayona y patroneado por Miguel Lago, manteniendo la regularidad y precisión en las maniobras, situándose al frente de la clasificación provisional a falta de la jornada del domingo. Buen papel también de "Joy", "Acacia" y "Stardust".

Esta edición del Desafío Barceló cuenta además con la participación de la flota de J80 del RCNS, en el marco del proyecto de promoción de la vela de base del club. Jóvenes regatistas de distintas categorías de vela ligera, que por la mañana mantuvieron una animada charla con el Rey Don Juan Carlos, compitieron en un formato adaptado, ganando experiencia en condiciones reales de regata.

Tras las dos pruebas celebradas, la clasificación provisional de J80 queda encabezada por "One", patroneado por el director técnico del RCNS, Adrián Domínguez; seguido de "L’Etrusca", de Miguel Guillán, y "La Otra", con Pablo Rodríguez-Losada.

"Pese a las circunstancias excepcionales de esta edición, la jornada ha demostrado una vez más el nivel técnico y el compromiso deportivo de la clase 6 Metros. La flota ha sabido adaptarse y competir con gran profesionalidad", señaló Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo.