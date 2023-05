Alonso ya tiene un objetivo para Italia, Mónaco y Barcelona

Cinco carreras, cuatro podios de Fernando Alonso y en Aston Martin todavía no se creen el rendimiento que el AMR23 está teniendo en manos del español. Con los Red Bull compitiendo entre sí, el Aston Martin es el primer coche de los terrícolas por delante de los Ferrari y los Mercedes. La ascendencia del bicampeón del mundo en la escudería británica es tal que el debate sobre el status con su compañero de equipo, Lance Stroll, está totalmente desactivado. No existe. El hijo del máximo accionista de la escudería, Lawrence Stroll, no está ofreciendo los mejores resultados, pero Alonso considera que, al menos, su actitud es intachable. El asturiano lo comparó con su compañero del pasado año, Esteban Ocon, un piloto rápido y correoso dentro y fuera de la pista. Se le nota más a gusta al español.

Las referencias al pasado en Alpine son constantes para Alonso desde que dejara la estructura gala y más ahora que su coche actual es mucho más rápido que el francés. «Los viernes son su momento», dijo el ovetense el pasado viernes cuando se encontró con Ocon en la segunda tanda de entrenamientos libres y casi chocan cuando el francés no facilitó el adelantamiento del piloto de Aston Martin.

Stroll no es competencia para Alonso, pero eso no quiere decir que sea algo positivo. No suma puntos para el equipo ni aporta nada a nivel técnico como le gustaría a Alonso. En Miami quedó fuera de la Q3 y eso le perjudicó para la carrera, en la que finalmente no obtuvo un buen resultado. Stroll no es mal piloto, pero estar al lado de Alonso, aunque resulte motivador, en definitiva, acaba perjudicando como ha ocurrido con casi todos los que han sido compañeros del bicampeón del mundo. La lista de damnificados es abultada. A excepción de Ocon y Button nadie ha superado al asturiano al final de la temporada siendo del mismo equipo.

El domingo, Alonso, viendo que no podía hacer nada ni por detrás ni por delante, señaló que por momentos vio en las pantallas lo que iba haciendo su compañero. «Me dediqué a ver un poco la tele para ver dónde iba Stroll y si tenía alguna posibilidad de sumar puntos», comentó medio en broma. Y luego fue a lo serio al reconocer que «ha sido la mejor carrera en cuanto a distancia con el líder, nunca habíamos estado tan cerca». «Hay que sacar muchas cosas positivas, pero ha sido un fin de semana un poco raro, con los libres que no éramos muy competitivos, luego en la crono que conseguimos un buen ritmo y en carrera, los domingos, como siempre que el coche va muy bien», apuntó.

Con todo esto, Alonso explicó que todavía tienen que mejorar especialmente en los sábados y calificó el fin de semana como «extraño».

Alonso tiene clarísimo en dónde puede evolucionar el AMR23: «Ahora llegan carreras donde el domingo es menos importante como Mónaco o Barcelona, así que tenemos que encontrar algo los sábados, como Ferrari que siempre va muy rápido. Hemos perdido algunos puntos con Mercedes, pero los recuperaremos las próximas carreras», aseguró.

Alonso está muy orgulloso del AMR23. «Este coche es increíble. A principios de temporada pensar en un podio era casi increíble; ahora queremos más; quizás un segundo puesto», contestó, entre risas, Alonso, al ser interpelado acerca de sus intenciones para las próximas citas.

La F-1 descansa este fin de semana y será cuando los equipos se centren en estrenar sus evoluciones, porque las próximas citas, Italia, Mónaco y España son consecutivas. Será un momento clave de la temporada porque equipos como Mercedes y otros podrían decidir dar un paso atrás.