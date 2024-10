Los altercados del Deportivo - Málaga llegarán al Congreso de los Diputados

Los altercados del pasado sábado noche, en las horas previas al Deportivo-Málaga de Laliga Hypermotion, siguen coleando en el ambiente varios días después del partido. Tanto es así que, dos días después del partido, se empiezan a analizar posibles errores y a depurar responsabilidades. Y, en este sentido, son muchas las voces que apuntan a que faltó previsión en el dispositivo de seguridad para hacer frente a los ultras radicales de ambos equipos.

De hecho, el asunto llegará previsiblemente hasta el Congreso de los Diputados, pues el Partido Popular registrará una pregunta sobre lo que consideran una "negligente actuación" de la Subdelegación del Gobierno, al no organizar un dispositivo a la altura "sabiendo que el sábado llegaban los ultras del Málaga" ya que, según el portavoz del PP en el Ayuntamiento de A Coruña, Miguel Lorenzo, "estaban avisados y no se entiende que no pusiesen en marcha el dispositivo para que no viniesen a la ciudad".

Pero el mar de fondo no acaba ahí. Los sindicatos de la Policía Nacional, JUPOL, SUP, UFP y SPP han emitido un comunicado conjunto en el que consideran que el dispositivo "no estuvo a la altura de las circunstancias", ya que había información suficiente "para tener constancia de que un grupo numeroso de ultras procedentes de Málaga iba a llegar el sábado, teniendo el alojamiento en Ordes". Las organizaciones sindicales afirman que es "incomprensible" que no se reforzase el dispositivo del partido, considerado de alto riesgo, con "indicativos especializados en orden público la noche anterior".

ACT.- Fútbol.- Un centenar de ultras del Málaga provocan altercados en las inmediaciones de Riazor, en A Coruña Europa Press

El sábado por la noche, un grupo de ultras del Málaga, identificados como miembros del Frente Bokerón por la Policía, provocaron graves destrozos en un bar, afortunadamente sin daños personales. Sin embargo, para estas organizaciones la falta de previsión "puso en riesgo la integridad física de los seis policías nacionales que, entrando en su turno ordinario de noche, tuvieron que hacer frente a los altercados provocados por los ultras del 'Frente', con apoyo de cuatro dotaciones de la Policía Local", continúan.

La cosa no terminó ahí, sino que el domingo, cuando la policía ya tenía cercado al Frente Bokerón y el grupo salía de vueltta, "fueron emboscados por integrantes de los 'Riazor Blues', que lanzaron objetos contundentes y botellas". Una vez más, la Policía tuvo que hacer frente a los violentos "sin material antidisturbios". El operativo terminó con dos detenidos del grupo coruñés por resistencia a la Policía. Ayer, la propia alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, calificó de "indignante" que los radicales malagueños "hubiesen podido entrar en el estadio el domingo".

Por otra parte, el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, pidió "una reflexión sosegada" y una "revisión de los protocolos de actuación" para que situaciones como la vivida el pasado fin de semana "no se repitan en el futuro". Blanco mostró su "sorpresa" por la violencia existente en el fútbol, por lo que invitó a que esa reflexión se haga "junto a LaLiga y los clubes de fútbol" para encontrar "una solución" al problema.

Fútbol.-Los 2 detenidos por altercados antes del Dépor-Málaga, en libertad investigados por resistencia y desobeciencia Europa Press

El delegado mostró su "solidaridad" con los propietaros del bar que sufrió los destrozos y condenó los hechos realizados por los ultras del Málaga. "Esto evidencia que los protocolos hay que actualizarlos porque ese tipo de actuaciones no son puntuales, sino más bien reiteradas", ha manifestado.

Con todo este contexto, LaLiga, que ya anunció "mano dura" contra los responsables de todos los altercados producidos alrededor del partido, ha denunciado hasta diez incidencias en Riazor por cánticos ofensivos de los aficionados del 'Depor'. Algunos de ellos, curiosamente, tienen como destinatarios no a los futbolistas o aficionados del Málaga, sino a los de su eterno rival, el Celta de Vigo. Es el último capítulo de la violencia en el fútbol, hasta ahora.