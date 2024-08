Ana Peleteiro se pronuncia en contra de los periodistas y retoma la polémica en redes

Tras su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta española Ana Peleteiro se ha visto envuelta en una nueva controversia sobre su "españolidad" que, a su vez, ha avivado debates previos acerca de su concepción del racismo en el atletismo.

Durante la final de triple salto, en la que Peleteiro quedó en sexta posición, surgió una nueva polémica en redes sociales debido a que supuestamente ocultó la bandera de España en su camiseta con el dorsal. Este gesto fue interpretado por algunos como un acto deliberado de desdén hacia su país, lo que desató comentarios negativos en plataformas como X o TikTok.

La atleta gallega no tardó en responder a las críticas a través de sus redes sociales, calificando a los detractores de "ofendiditos" y aclarando que no intentaba ocultar la bandera, sino que se colocaba el dorsal en el pecho para evitar que los imperdibles se le clavaran durante los saltos. Peleteiro también destacó que siempre ha defendido con orgullo los colores de España.

Pero si de algo sirvió esta polémica, más allá de poner en duda la "españolidad" de Peleteiro, fue para traer de vuelta los comentarios desafortunados que la atleta pronunció de manera pública en otras ocasiones. Entre ellos, las declaraciones que realizó acerca del racismo en el atletismo durante una entrevista en el podcast de Laura Escanes.

En esa ocasión, sus palabras sobre la superioridad de los atletas negros en su disciplina y su humor irreverente sobre la situación de los blancos en el deporte generaron una oleada de críticas y apoyos divididos.

"Es que en atletismo los negros corremos más. Entonces, en atletismo, los negros molamos", sentenció. La deportista fue más allá, explicando que en su disciplina deportiva, eran los atletas de piel blanca los que "se visten de negros".

Después, tiró de humor, con una broma que no sentó bien a muchos: "El pobrecito blanco que corre 100 metros es como, 'cariño, no. No vengas'". Y prosiguió explicando su parecer, bromas aparte. "En atletismo no hay racismo", insistió. Eso sí, con una apreciación, y es que la deportista sí reconoció que podía "haber clasismo".

Las declaraciones de la atleta en TikTok

La oleada de críticas que ha recibido en los últimos días, le ha llevado a pronunciarse en TikTok para agradecer a quienes le han dado su cariño y para criticar la labor de los periodistas. La atleta señala a los medios de comunicación de manipular el titular sabiendo que serán muy pocas las personas las que leerán el contenido completo y muchas las que se quedarán exclusivamente con esa información. "Me cuesta entender como hay personas que han estudiado durante cuatro años una carrera, que han pagado esa carrera, y que realmente ese sea su trabajo".

Las reacciones a sus últimas declaraciones

Por un lado, algunos usuarios han defendido la labor periodística,subrayando que Peleteiro es responsable de sus propias palabras. Comentarios como "Son tus palabras....no titulares" y "Un titular no hija lo q has dicho lo has dicho" señalan que, independientemente del contexto, las declaraciones de la atleta son lo que han causado controversia.

Otros sugieren que, aunque sus palabras no hayan sido acertadas, no es motivo para atacarla duramente, como se expresa en mensajes como "Desde el respeto, en mi opinión hay que saber reconocer cuando no se está acertado, no fue un titular sino unas declaraciones desafortunadas, tampoco hay que atacar por eso, pero no fueron acertadas".

En la misma línea, algunos comentarios ponen en duda su postura de culpar a los periodistas, diciendo cosas como "Ahora la culpa es del periodista! Hahaha" y "Contexto aparte...algunas afirmaciones son difíciles de entender...".

Sin embargo, Peleteiro también ha recibido un notable apoyo por parte de muchos seguidores que valoran su carrera y esfuerzo, tanto en lo deportivo como en lo personal. Mensajes como "Mucha fuerza, me ha encantado verte en estos JJOO y me encantará verte en los siguientes!" y "Eres la mejor campeona. La más luchadora, mejor deportista y mejor madre. Un beso muy grande" reflejan el cariño y la admiración que muchos sienten por ella, destacando su trayectoria y su papel como madre y deportista.