Ancelotti: "El balón sale fuera antes del gol del City. La tecnología lo ha demostrado"

«Nadie sale reforzado, es un resultado abierto, sabíamos que no se iba a terminar aquí la eliminatoria. Era difícil que alguien lo sentenciara. Estaba al cincuenta por ciento y así sigue», decía Modric nada más terminar el partido. Los que esperaban que el City lo cerrase en la ida no podían estar más equivocados y Guardiola lo tuvo claro cuando marcó De Bruyne y les transmitió a los suyos que así estaba bien. El tanto del belga era oro después de una segunda parte en la que el Madrid hizo lo que Ancelotti le pidió. «Hemos corregido algunas cosas, el míster nos dijo que tuviéramos más el balón para crear más y hicimos. Camavinga nos ayudaba en el medio. Creo que merecimos más, pero vamos con la misma fe, ilusión y confianza en que podemos ganar allí», continuaba Modric en Movistar.

«Sabíamos que iban a tener posesión y tal, pero no han creado mucho, tuvimos más oportunidades, una pena el gol que nos meten», añadía el croata, que lamentaba ese empate que en muchos momentos parecía una victoria. Se rompía una racha de más de 400 minutos sin recibir un tanto en la Liga de Campeones, desde los dos que le marcó el Liverpool en el arranque de la eliminatoria de octavos de final. Desde ahí, el Real Madrid se deshizo de los de Klopp con el 2-5 en Anfield y después ganando en el Bernabéu. Y en cuartos, el Chelsea no fue capaz de hacerle un gol al vigente campeón de Europa, que ha ganado los dos partidos lejos de casa en octavos y cuartos, justo lo que necesita para meterse de nuevo en la final. En realidad lo había ganado todo en las eliminatorias hasta el empate con el City, aunque Ancelotti buscaba buenas sensaciones para la vuelta y esas sí las consiguió, además de pararle los pies a los fatalistas, que veían en Haaland a una bestia imparable. El partido acabó con un paradón de Ederson, que confirmaba todo lo que queda por delante.

«Hemos competido, hemos luchado, quizá merecimos ganar, tenemos buenas sensaciones. El resultado no nos ha premiado. Pudimos ganar, pero las sensaciones son buenas. En la vuelta tendremos a la afición en el corazón y la eliminatoria será larga», cerraba Ancelotti, bastante enfadado con Artur Dias, el colegiado portugués. "El balón salió fuera claramente antes del gol del City. Lo ha mostrado la tecnología de Bein Sports, porque si es la del VAR no lo ven. El árbitro no estaba muy atento. Me sacó la amarilla a mí cuando los que merecían la tarjeta eran los futbolistas dentro del campo, no fuera", decía.