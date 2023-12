Ancelotti manda un mensaje a Xavi: "Lo único que nos juzga es el resultado"

Carlo Ancelotti le ha pedido a sus jugadores como regalo de Navidad ganar los dos partidos que le quedan al Real Madrid en este 2023 y poder pasar unas fiestas tranquilas. Villarreal este domingo y Alavés el jueves son las citas que les quedan a los blancos antes de Nochevieja y en los que el técnico desea que se mantenga la buena dinámica que lleva su equipo.

Más presión está soportando Xavi en el Barcelona tras las derrotas ante Girona y Amberes, el azulgrana se queja de la prensa cuando las críticas arrecian y el técnico madridista le ha mandado un mensaje claro. "Creo que en general es normal que un entrenador tenga críticas, tenemos que aceptarlo y después cada uno puede pensar qué crítica considera justa o injusta.

Ser criticado en nuestro mundo es bastante normal, el juicio para un entrenador es el resultado, a nadie le importa la metodología o la habilidad para manejar situaciones. El veredicto para un entrenador es si gana o no gana y tenemos que aceptarlo y Xavi lo sabe muy bien. Es un gran entrenador, un gran profesional. Tiene la capacidad de manejar estas situaciones", decía Ancelotti, que reconoció no saber si es más complicado dirigir al Real Madrid o al Barcelona.

También le preguntaron al técnico italiano por su renovación, que podría estar más cerca de lo que algunos pensaban, alejándose la posibilidad de que asuma como seleccionador de Brasil a partir de la temporada que viene. "Tenemos tiempo para pensar en eso. Si el club está contento, ya sabe que yo estoy contento. Para renovar no tenemos ni prisa ni problema.

El timing es primero de julio de 2024, hasta el 30 de junio estamos aquí", explicaba Carletto, sin querer dar demasiadas pistas, aunque convencido de seguir si el club así lo quiere.

Endrick, de visita en Madrid

"A los jóvenes les digo que disfruten del momento y de lo que está pasando. Contentos de su progresión y de que sea jugador nuestro en julio. Nos ha venido a visitar, a ver el partido, hemos hablado un rato con él pero tenemos que esperar hasta julio. Está aprendiendo español, ha trabajado muy bien en su equipo, ha ganado dos títulos, está enfocado con lo que tiene que hacer con el equipo nacional olímpico y nosotros le esperamos hasta julio", comentaba Ancelotti sobre el joven brasileño de 17 años, que ya es futbolista del Madrid, que estuvo de visita en Valdebebas y este domingo verá el partido ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu.

Trabajar los penaltis

"El año pasado había una línea muy clara que era Karim y después Luka Modric. Ahora ha cambiado porque Modric no jugaba al principio. Tenemos a Joselu que tira bien pero no siempre juega. Estamos arreglando esto, entrenando lo que se puede, porque no es un problema sólo técnico, hay un factor de ambiente que no se puede preparar. Estamos en ello y ojalá lo podamos resolver", comentaba el entrenador del Real Madrid después de que los suyos hayan fallado los tres penaltis que han lanzado este curso en partido oficial.

Lo que puede cambiar la Superliga

"Para opinar hay que esperar a qué pasa el día 21 (ese día emite su veredicto la UE), puede que haya algo importante para cambiar la historia del fútbol actual, los calendarios y muchas cosas, pero hay que esperar al día 21".