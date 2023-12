El ataque de Xavi, entrenador del Barcelona, a los periodistas

El Barcelona se juega en Valencia más que tres puntos, se juega la revolución. «Si nos hubiesen eliminado en Champions, lo habría entendido. Pero no fue así. Tenemos la Liga, es cierto que hemos de mejorar y sumar más, la Supercopa y la Copa. No lo entiendo. Es el momento de unirse, creer en el proyecto. Es el club más complicado en el mundo por su entorno», decía ayer Xavi Hernández, haciéndose el sorprendido, como si el mal juego del equipo y la mala sintonía del entrenador y la directiva no existiesen.

«Hace un mes me decías si era el Ferguson del Barça, y que ahora estoy en la calle. Estabilidad. Eso es lo que necesita el club», decía, la defensiva. «Cuando digo que estamos en construcción es porque habrá baches, pero si a cada bache entramos en una depresión profunda. Se llama estabilidad. Si se pierde o empata en Valencia, se sigue creyendo en el proyecto».

Dice que se siente respaldado: «Tengo al staff, que son fieles y nunca me fallarán porque tengo un hermano y amigos con mayúsculas. Y el presidente, Deco, Yuste no me han fallado ni antes Jordi o Mateu. Me siento respaldado, con fuerzas fuera es donde la cosa no funciona», insistió ayer, para buscar un culpable al que agarrarse.

La Prensa, culpable de los males del Barcelona

«Me llegan mensajes como si fuese un funeral todo, como si se hubiese muerto mi padre o mi madre. Ninguno de vosotros me felicitó en la última rueda de prensa por la clasificación. Esta es la irrealidad que veo yo», le lanzaba a los medios de comunicación presentes en la conferencia de Prensa antes de viajar a Mestalla.

«Nos pasó el año pasado, se repite le presión. El año pasado en octubre lo queríamos mandar todo al traste y fue una temporada de notable. Hace cinco meses estábamos en una rúa. y en la primera curva de esta temporada vuelve a pasar lo del año pasado. Los barcelonistas nos deberíamos unir», pedía Xavi Hernández.

Pero buscar culpables es el primer síntoma de debilidad: «Estamos a mitad de camino de hacer un gran Barça. Me extraña que a la primera curva la gente se baje del barco. Hemos de estar todos unidos. Los medios de comunicación no están unidos», continuaba el entrenador. Era un mito como jugador, pero se le está acabando el crédito como técnico.