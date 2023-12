Ancelotti tranquiliza sobre Rodrygo y elogia a Tchouaméni

"Lo de Rodrigo es un poco de cansancio, con diez durante media hora el esfuerzo ha sido enorme y por esto hemos merecido ganar al final", decía Carlo Ancelotti en la sala de prensa de Mendizorroza. Su equipo acababa de volver a lo más alto de la tabla en la Liga y tranquilizaba un poco a la afición madridista, que vio cómo otro de sus futbolistas salía dolorido del terreno de juego. Se fue el brasileño con un problema en el tobillo, pero según el técnico blanco no es nada.

Bastante tenía con otra baja en defensa para el día 3 de enero ante el Mallorca: la de Nacho, expulsado con roja directa. "Ha sido una falta que el árbitro ha visto amarilla y el VAR vio roja, es el problema del fútbol, que el VAR decide lo que no decide el árbitro", decía sobre la expulsión. Respecto a que Tchouaméni tenga que colocarse atrás, como ya hizo ante Osasuna y también en Vitoria, no tiene ningún problema. "Se enfadará, pero es un central espectacular. Juega muy bien. Saca el balón desde atrás como pocos, tácticamente es muy bueno y creo que tiene la suerte de tener dos posibilidades para jugar en el Madrid, como pivote y como central", explicaba el italiano.

Lucas Vázquez fue el héroe inesperado con un gol de cabeza, a la salida de un córner y con 1,75 metros de altura. Nadie en el Alavés había previsto su peligro en ataque, aunque sí Ancelotti. "Desde hace dos partidos lo ponemos dentro del área porque es muy vivo, ha marcado hoy".

"Este equipo tiene energías desconocidas"

"Gracias al enorme compromiso del equipo hemos ganado. El partido ha sido complicado y con uno menos estaba pensando que podía ser un día para pinchar. En realidad este equipo tiene energías desconocidas, hemos aguantado y jugado bien con diez y al final hemos tenido el premio", se felicitaba Ancelotti, que va a poder irse tranquilo de vacaciones, tal y como quería. Ya tendrá tiempo de pensar en un posible fichaje para el centro de la defensa.

Bellingham volvió a ver una amarilla y ya tiene cuatro, a una de la suspensión en Liga, una situación que también afronta en la Champions. "La de hoy de Bellingham no ha sido una protesta, ha sido una falta, no tiene que cambiar su actitud porque esto le ha permitido marcar 14 goles. Y si no puede jugar jugará otro".

Sobre la Superliga

"Ha sido una decisión importante para todo el fútbol, para todos los clubes. Hay clubes que no están tan convencidos, pero el hecho de que no haya un monopolio dirigiendo nuestro mundo esto es positivo. Se puede mejorar el calendario, que es algo que nos preocupa. El tiempo dirá si es positivo, pero estoy convencido de que lo será para todo el mundo".

Girona y los rivales por el título

"Empatar contra el Betis no es tan sencillo. Ha mostrado toda la calidad de toda la primera parte de la temporada. Al no tener competición europea van a pelear hasta el final, como van a hacer el Atlético y el Barcelona y ojo al Athletic que está jugando muy bien".