Arda Güler vuelve al once titular ante la República Checa para clasificar a Turquía

«Arda no estaba en condiciones de jugar, lo digo claro. No estaba en condiciones de jugar más de 30 minutos porque multiplicaba el riesgo», se defendía Vincenzo Montella cuando le preguntaban por qué su joven estrella había sido suplente en el partido ante Portugal. Después de su golazo en el estreno, era raro no ver de nuevo al madridista en el once titular, algo que pide toda Turquía. El seleccionador turco alegó que tenía molestias, que estaba cansado, y necesitaba algo de respiro. Pero para esta última jornada, parece que Arda está más que disponible y va a volver al once titular en busca del punto que les falta a los suyos para meterse, matemáticamente, en octavos de final como segundos del Grupo F. Si ganan o empatan ante Chequia lo tienen hecho, y si perdieran, serían terceros siempre que Georgia no ganase a Portugal en el otro partido.

Los turcos tienen la ventaja de los tres puntos del estreno ante los georgianos, y para no fallar en la final que tienen por delante, parece que Montella ya tiene claro que Güler debe estar en el campo. «En el Real Madrid ya estaba marcando goles. Es una demostración de su calidad. Tiene una zurda fantástica. No vamos a dejar que dispare. Si le damos espacio es un jugador peligroso en todo momento», decía en la previa Ivan Hasek, el seleccionador de la República Checa, sobre el peligro de la joya de su rival. Su problema, además, es que Schick, su goleador, seguramente no llegue al partido. «Está bajo supervisión y control de los médicos, trabajando con los fisioterapeutas. No ha entrenado con nosotros. Veremos».

República Checa - Turquía, a las 21:00

República Checa: Stanek; Holes, Hranac, Krejcí; Coufal, Soucek, Barák, Provod, Doudera; Hlozek, Chytil.

Turquía: Altay Bayindir; Mert Muldur, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Ferdi Kadioglu; Ismail Yuksek, Hakan Çalhanoglu; Irfan Can Kahveci, Arda Guler, Artukoglu; Baris Alper Yilmaz.

Árbitro: Istvan Kovacs (Rumanía).

Estadio: Volkspark de Hamburgo.

Hora: 21:00, La 2 y Teledeporte.