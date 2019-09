Después de la dolorosa derrota del Real Madrid contra el PSG en la Champions, el portero suplente blanco, Areola, se hizo una foto con Mbappé y Choupo Moting sonrientes. Durante todo el día ha habido revuelo en las redes sociales y por eso el portero ha querido pedir perdón en Instagram:

“Querida afición del Real Madrid: me siento muy triste por algunos comentarios a una foto que circula en las redes sociales. Quiero que todos los madridistas sepan que mi corazón es blanco desde que fiché por este club y no puedo soportar la menor duda sobre mi motivación, mi lealtad y mi implicación por el Real Madrid, nuestro Madrid. La derrota de ayer me ha afectado al igual que a todos los que formamos esta gran familia.

Tras el partido tuve un reencuentro con mis ex compañeros y amigos, a quienes no me había dado tiempo de despedirme. Por eso, reitero mis disculpas a los madridistas que se hayan sentido ofendidos, no era mi deseo y espero que todos juntos podamos lograr muchos éxitos

Hala Madrid!! @realmadrid #halamadrid