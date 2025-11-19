Arman Tsarukyan carga contra Ilia Topuria y se ofrece a pelear en enero: "No dice mi nombre porque sabe que es la pelea más difícil"

Se avecina un fin de semana cargado de emociones. Además del regreso de Aleksandre Topuria, Arman Tsarukyan volverá a subirse al octágono de la UFC después de muchos meses sin hacerlo. El armenio, que anteriormente había tratado de conseguir un combate por el título del peso ligero, finalmente tuvo que aceptar pelear este fin de semana en el UFC Qatar ante Dan Hooker.

Sin embargo, su mirada sigue puesta en Ilia Topuria. Su objetivo es el de derrotar al australiano y demostrar por qué debe ser el siguiente contendiente al cinturón. En medio de todas las especulaciones que apuntan a Paddy Pimblett como el siguiente retador, el armenio buscará una victoria que ponga patas arriba el asunto.

Y es que el propio Tsarukyan ya ha asegurado que está dispuesto a regresar lo antes posible tras este combate con tal de obtener una oportunidad contra el campeón.

Tsarukyan pide pelear en enero con Topuria

Durante los últimos meses, Arman Tsarukyan ha tentado a Ilia Topuria. Sin embargo, la UFC tenía otros planes para él, por lo que la pelea por el cinturón parecía que tenía que esperar. Ahora, el peleador se encuentra ante una oportunidad única de redimirse y lograr su esperada oportunidad.

Según ha confirmado en una entrevista, el armenio estaría dispuesto a regresar muy pronto para pelear con el campeón. Tanto es así que se ha ofrecido a pelear en enero si su actuación de este fin de semana es buena. "No quiero esperar. Si rindo muy bien y la UFC me pregunta '¿Puedes pelear en enero?', aceptaré la pelea de inmediato", aseguraba para 'MMA Fighting'.

El "temor" de Topuria con Tsarukyan

Sin embargo, sus declaraciones no han quedado ahí. Como viene siendo habitual, Tsarukyan le ha dedicado más que palabras en los últimos meses al hispano-georgiano. Esta vez, a falta de pocos días para su combate, se ha vuelto a acordar de Ilia.

En una entrevista para Marca, el armenio ha declarado que Ilia trata de evitar mencionar su nombre por temor: "Él está intentando no decir mi nombre porque sabe que es la pelea más difícil. Quiere una pelea fácil y ganar dinero", afirmaba.

Ilia Topuria vs Paddy Pimblett: una pelea asequible

Por otro lado, el armenio también se ha pronunciado en los últimos días sobre el hipotético combate entre Topuria y Paddy Pimblett. Las informaciones apuntan a que este es el emparejamiento que está buscando la UFC, pero no existe nada confirmado.

Mientras tanto, Paddy Pimblett sigue avanzando posiciones en el ranking del peso ligero, y ya está en el número 5 sin pelear. Ante este enfrentamiento, Tsarukyan cree que sería un desafío muy fácil para el hispano-georgiano.

"Si no me dan la pelea y se la dan a Paddy Pimblett, va a ser como una pelea de WWE... porque son peleadores de niveles completamente diferentes", confirmaba el armenio para Marca.

Lo cierto es que aún no hay nada cerrado para el campeón, y Arman Tsarukyan podría volver a entrar en la ecuación de lograr una buena victoria este fin de semana. No obstante, todo empieza a apuntar a que enero no será la fecha escogida por Ilia, por lo que habrá que esperar para verle regresar a la jaula.