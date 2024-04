Arsenal y Bayern lo dejan todo pendiente para Múnich (2-2)

Arsenal y Bayern dejaron todo pendiente para el partido de vuelta en el Allianz Arena. En el Emirates hubo alternativas para todos. Se adelantó el Arsenal, pudo encarrilar la eliminatoria, remontaron los alemanes y los locales terminaron encontrando recompensa para llegar a Múnich con la eliminatoria abierta.

A estas alturas de la competición hay errores que no se pueden cometer y oportunidades que no se deben desaprovechar. El Arsenal, el líder de la Premier e invicto en la Champions en su estadio, lo comprobó ante el Bayern. El gol de Saka fue un premio a la ambición con que se presentaron a la eliminatoria, pero la oportunidad que desaprovechó White... el Bayern estaba tiritando y los ingleses no fueron capaces de aprovechar el desconcierto alemán. Se arrepintieron pronto. Una pérdida de balón bastó para que Gnabry empatara y el equipo de Tuchel respirase aliviado. Neuer siguió cumpliendo con su trabajo y Kane hizo el suyo. Cada acercamiento del Arsenal era peligroso, pero el delantero se encontró un penalti y no perdonó. El Bayern se había encontrado con el partido cuesta arriba y en un par de detalles lo había remontado.

La Champions esta temporada es la única manera de que el Bayern no ensucie su historia. Después de once Bundesligas seguidas, el próximo fin de semana puede ver cómo el Bayer Leverkusen se proclama campeón a falta de cinco jornadas. Fue eliminado de la Copa por un Tercera. Tuchel se irá a final de curso y por eso el técnico ha recordado a los suyos que "nos queda una competición para soñar". El equipo se mostró más consistente que en el comienzo. Se adueñó de la pelota y el Arsenal se quedó sin argumentos para volver a inquietar a Neuer hasta el tramo final. Pero quedaba el arreón de los ingleses y llegó liderado por Gabriel Jesús. El impacto del brasileño en el partido fue inmediato. A los diez minutos de pisar el césped se inventó una jugada para que Trossard empatara. Los dos equipos tuvieron ocasiones para sacar un mejor resultado, pero todo se decidirá en Múnich.

2. Arsenal: Raya, White, Saliba Gabriel, Kiwior (Zinchenko, min. 46), Odegaard, Jorginho (Gabriel Jesús, min. 66), Rice, Saka, Havertz y Martinelli (Trossard, min. 66).

2. Bayern: Neuer, Kimmich, Dier, De Ligt, Davies, Laimer, Goretzka, Sané (Coman, min. 66), Musiala, Gnabry (Guerreiro, min. 70) y Kane.

Goles: 1-0, min. 12: Saka; 1-1, min. 18: Gnabry; 1-2, min. 32: Kane. 2-2, min. 76: Trossard.

Árbitro: Glenn Nyberg (Sue). Amonestó con cartulina amarilla a Partey, Davies y Kane.

Incidencias: 59.940 espectadores en el Emirates Stadium. Partido de ida correspondiente a los cuartos de final de la Liga de Campeones.