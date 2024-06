Así está el casting de De la Fuente para la lista definitiva de España en la Eurocopa

Ayoze Pérez tiene 30 años y la ilusión de jugar la Eurocopa con España. El delantero del Betis vistió la camiseta de la sub’21 en 2014 y ha tenido que esperar diez años para estrenarse con los mayores. Un debut que sonaba a despedida antes de producirse y que después sonaba a problema para el seleccionador.

«Ha sido el debut soñado con gol y asistencia. La noche ha salido bastante bien y estoy disfrutando al máximo de esta experiencia. De momento no ha habido ningún comentario del míster y me centro en aprovechar esta ocasión hasta que tome la decisión», decía el canario después del partido de su estreno, la goleada a Andorra en Badajoz (5-0 ).

Ayoze era uno de los que llegaba a la selección como meritorio, un debutante sin exigencias feliz de estrenarse con la absoluta. Igual que Vivian y que Aleix García, que ya se habían estrenado con la Roja pero que acaban de llegar. «Tengo la certeza de que no me equivocaré en los descartes», aseguraba el seleccionador después del partido ante Andorra.

Ayoze no se lo puso fácil. Fue uno de los mejores de España, marcó el primer gol y dio el segundo. Pero eso no significa que vaya a estar en Alemania. Es un delantero diferente, pero el jugador contra el que podía competir por un puesto, Ferran Torres, también marcó un gol y dio otro. Y Oyarzabal, al que no se discute, marcó los otros tres por si había dudas de la capacidad goleadora de la selección.

«Todos estos futbolistas son tan buenos que tienen la capacidad y el talento para estar en cualquier lista», insistía el seleccionador, que anunció la prelista de 29 sabiendo quiénes son los tres que le «sobran» y que se puede haber complicado la vida después del amistoso contra los andorranos.

Porque Ayoze ha hecho méritos para quedarse, pero también el resto de delanteros. Aunque siempre existe la posibilidad de que no haya ningún descarte entre los de arriba y sean dos centrocampistas los que salgan, que podrían ser Aleix García y Baena.

Los dos fueron titulares contra Andorra, igual que Vivian y que Ayoze, una pista que puede señalar a los descartes, que se quedarán con el grupo para el amistoso del sábado contra Irlanda del Norte a pesar de que es hoy cuando De la Fuente tiene que entregar la lista definitiva.

Para jugar en el centro del campo tiene futbolistas que figuran como delanteros que se pueden adaptar. Como Dani Olmo, un extremo capaz de jugar como mediapunta en un 4-2-3-1 y al que Luis Enrique llegó a utilizar como interior en algún partido dentro de su inamovible 4-3-3.

«Yo disfruto aportando mi granito de arena y demostrando que puedo estar en la lista final. Puedo aportar goles y asistencias, ilusión y muchas ganas de sumar. Estoy ilusionado y en un gran momento. Es una oportunidad especial y llevamos unos días buenos de entrenamientos todos mentalizados ante el reto de la Eurocopa», advierte Ayoze.

El canario ha tenido que dar muchas vueltas desde que salió del Tenerife. Con 21 años se marchó a Inglaterra para jugar con el Newcastle. Un fichaje que le dio visibilidad y la posibilidad de debutar con la selección sub’21 que entonces entrenaba Albert Celades. Después pasó por el Leicester y ahora por el Betis, la última parada antes de pelear por un puesto en la Roja.