Así está la clasificación de LaLiga tras perder el Barcelona contra el Leganés

El Real Madrid empató en Vallecas y lo que parecía que había sido perder dos puntos, ha resultados ser ganar uno. Porque LaLiga española está extraña y no hay ningún equipo decidido a ganarla. El Barcelona ha perdido en casa contra el Leganés y da la sensación de que el efecto Flick se ha terminado. El Atlético, en cambio, aunque sin jugar un gran partido y siendo inferior en algunos momentos al Getafe, ha ganado su partido. Y ahora mismo, LaLiga, en la jornada 18 está más discutida de lo que se esperaba.

El Barcelona es el líder, pero empatado a puntos con el Atlético y con un partido más. El equipo de Simenoe adelanta al Real Madrid, por un punto. Los de Ancelotti también tiene un partido menos que el Barcelona.

PuntosPartidos

1 FC Barcelona 38 18

38 18 2 Atlético de Madrid 38 17

38 17 3 Real Madrid 37 17

37 17 4 Athletic Club 33 18

El Atlético pasó su crisis, el Real Madrid vive con dudas permanentes y con muchísimas bajas, que le hacen dudar y el Barcelona, que había comenzado con todo el entusiasmo del mundo, se va quedando sin fuerzas y ya no se fía tanto de su entrenador. El más feliz ahora mismo es Simeone, aunque el entrenador argentino se niega a expresar un mínimo de entusiasmo: "Hay que seguir partido a partido. No hay otra manera. Hay que trabajar con humildad, buscar seguir mejorando, descansar y afrontar el partido con el Barça", decía después de la victoria, pero antes de la derrota del Barcelona.

Le volvieron a preguntar: "Soy reiterativo, aburrido. No voy a cambiar. Hasta el día en que me vaya, será partido a partido. Si nos salimos de ese enfoque, no hay luz", insistía. Bordalás, entrenador del Getafe, sí veía al Atlético capaz de competir: "Yo sí le veo candidato a ganar LaLiga, han sido capaces de adaptar jugadores de un grandísimo nivel muy rápido. El banquillo del Atleti tiene otro once entero, yo le veo que puede competir al máximo", aseguraba.

El fin de semana que viene llega un partido que se ha convertido en importantísimo. El Barcelona, el sábado, recibe en su campo al Atlético de Madrid. El Real Madrid juega en el Bernabéu, contra el Sevilla, el domingo.